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Звезда королевского парада: очаровательный принц Луи

Звезда королевского парада: очаровательный принц Луи
14:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Маленький сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи восхитил своей непосредственностью.

8 июня, в день официального торжества в честь дня рождения королевы Елизаветы II состоялся грандиозный парад, на который съехались все члены монаршей семьи. По традиции, они проехались в шикарных каретах в сопровождении гвардейцев.

После участия в процессии королева Елизавета II и все члены ее семьи по традиции вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать подданных и посмотреть грандиозное шоу с самолетами.

Как только монархи вместе со своими детьми вышли на балкон, стало ясно, что звездой парада станет годовалый Луи, который, впервые был представлен на обзор широкой публики.

 
 
 
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Семья в полном составе на параде#королевскаясемья#кейтмиддлтон#принцуильм#duchessofcambridge

Публикация от Королевские Особы Британии (@royals_of_britain)

Малыш очень непосредственно реагировал на все происходящее вокруг. Он улыбался, махал ручкой, хлопал в ладоши и что-то лепетал. Родители, в свою очередь, смеялись, а когда мальчик попросился с рук матери к отцу, Уильям стал очень увлеченно ему что-то объяснять, что выглядело очень трогательно.

День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи

Что касается старших дети Кейт и Уильяма — пятилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты, то они были полностью поглощены шоу и практически не обращали внимания ни на родителей, ни на брата.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, принц Луи, Королевский парад.
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