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"ЛеДзьо": Леся Никитюк в новом "образе"

"ЛеДзьо": Леся Никитюк в новом "образе"
15:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк шокировала сеть новым фото.

На своей странице в в Instagram Леся опубликовала снимки, на которых предстала в достаточно необычном образе.

На фото ведущая - с бородой, которая внешне напоминает бороду известного украинского исполнителя Dzidzio. Свой "образ" Леся дополнила откровенным платьем нежно-голубого цвета, которое оголяет грудь и плечи.

"Я завела вас??? Кто будет моей телочкой?", - спрашивает Никитюк у своих подписчиков.

 
 
 
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Я завела вас??? Хто буде моєю тьолочкою?#лесяникитюк #хтозверху2019

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Поклонники звезды были удивлены увиденным и разошлись во мнениях. Многие критиковали эксперименты Леси Никитюк с образами, а другие подошли к вопросу с юмором.

Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals

"Dzidzio после Тайланда"; "Фу, грудь не волосатая!)"; "На Притулу похожа"; "Так вот ты какой, Дзидзьо"; "Это Евровидение 2020?"; "Лесичка не делай из себя чучело"; "Бородатая Леся"; "Леся ты просто огонь"; "Кончита Вурст"; "Кончита отдыхает"; "ЛеДзьо"; "Дзидзьо ушел в отпуск, а вместо него Никитюк)))"; "Можно сразу на Евровидение в таком виде"; "Четкие дыньки"; "Вообще на бороду не смотрел"; "А грудь почему не волосатая?"; "Сисяндры видно"; "Дзидзьо бороду потерял?!"; "Дзидзьо с сиськами. Теперь я видел все", - пишут подписчики в комментариях под фото.

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Телеведущая, Ведущая, Леся Никитюк.
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