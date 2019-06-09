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"Это не шутки": украинский артист о решении уйти в политику

"Это не шутки": украинский артист о решении уйти в политику
14:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Олег Винник прокомментировал ситуацию с участием в парламентских выборах.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса сейчас гастролирует по Украине. Концерты с его участием собирают настоящие аншлаги, а его выступление в родном селе не оставило равнодушными никого с поклонников. Напомним, что концерт был посвящен родителям певца, а также организован на личные средства Винника.

Теперь же артист рассказал о своих политических амбициях.

Как признался сам Винник в интервью украинской телеведущей Екатерине Осадчей, он не планирует принимать участие в таком ответственном деле. "Это не шутки, это огромная ответственность! Так легкомысленно уйти в политику, потому что кто-то тебе платит за это деньги", - признался Винник.

Уточним, что артисту неоднократно предлагали большие деньги за участие в парламентских выборах.

 
 
 
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Луцьк, 7.06.2019 #ov #олегвинник #турроксолана #тур2019 #луцьк

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Олега Винника очень расстраивает данная ситуация: "Те слухи, которые пошли о том, что я собираюсь в парламент, ложные! Я не иду в политику! Я поддержу того человека, который докажет, что она отдаст свою жизнь за нашу страну и наших людей".

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Несмотря на уговоры, Винник твердо решил не начинать политическую карьеру.

"Олег Винник не продается. Это легкомысленно пойти в политику, если тебе кто-то платит деньги. А вообще, мне предлагали миллионы долларов", - резюмировал украинский артист.

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Парламентские выборы, Политика, Украинский певец, Олег Винник.
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