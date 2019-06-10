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Джамала взбудоражила поклонников соблазнительным снимком

Джамала взбудоражила поклонников соблазнительным снимком
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Джамала часто публикует яркие фотографии, которыми радуют поклонников.

Украинская певица и актриса Джамала опубликовала соблазнительную фотографию в мокром платье.

Певица Джамала – настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания. 

Так, звезда показала снимок в купальнике и мокром платье. 

Певица Джамала призналась, какую носит одежду

"Сегодня не завидую моим киевским друзьям. Ну это же как так, на одни выходные сразу три вау-вау-вау мероприятия", – написала Джамала.

"Очень красивое фото, Джамала. Вы, как всегда, необыкновенно прекрасны. Не знаю, где отдыхаете, но выглядите потрсающе", "Кактус – первая песня, которую я у тебя услышал. На тот момент она была в промо в ITunes как "Песня недели. Новый артист". С тех пор прошло уже 6 лет, а любовь не кончается", "Помню, как заслушивалась этой песней, когда узнала о тебе. Да и сейчас частенько слушаю. Какое-то отпускное настроение всегда возникает" – комментируют поклонники.

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Лето, Одежда, Знаменитости, Джамала, Летние снимки, соблазнительные фото.
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