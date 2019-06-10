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Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером улетела в Исландию

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером улетела в Исландию
12:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк отправилась в Исландию, чтобы принять участие в новой фотосессии для бренда Falconeri.

На прошлой неделе западные издания сообщили, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Ни сами звезды, ни их представители не прокомментировали заявление СМИ, однако папарацци застали модель с чемоданами, покидающую Лос-Анджелес. 

"44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк официально прекратили отношения и сосредоточились над тем, как разделить опеку над двухлетней дочерью Леей Де Сен", — заявил инсайдер изданию People несколько дней назад.

Тем временем сама модель никак не отреагировала на сообщения СМИ и отправилась в Исландию для работы над совместным проектом с итальянским брендом Falconeri. В Instagram-аккаунте Ирина опубликовала фото на живописном фоне и поделилась красивыми кадрами в Stories. В комментариях подписчики не поскупились на комплименты для звезды. "С Брэдли или без него, ты — наша королева", "Ты заслуживаешь лучшего", "Гага никогда не сможет конкурировать с тобой", — написали фанаты. 

 
 
 
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.. @falconeriofficial

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ирина Шейк съехала из дома, который делила с Брэдли Купером

Пока таблоиды во всю рассуждают о возможном романе Купера и Леди Гаги, Шейк с неизменной улыбкой реагирует на навязчивое внимание папарацци, которые запечатлели звезду с малышкой Леей и без нее уже в аэропорте. Представители актера и модели не ответили на запросы СМИ, поэтому пока остается лишь наблюдать за развитием событий и надеяться на официальные комментарии от Шейк и Купера.

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Отдых, Развод, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Исландия, Знаменитости.
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