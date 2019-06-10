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Хореограф Влад Яма был замечен с бутылкой алкоголя

Хореограф Влад Яма был замечен с бутылкой алкоголя
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Яма предстал перед зрителями с бутылкой мексиканского пива.

Украинский танцовщик Влад Яма держит подробности личной жизни под большим секретом. Долгое время публика была не в курсе, что у него есть жена, а лицо своего сына он так до сих пор и не показывал. На любых совместных снимках звезды с семьей мальчик всегда повернут спиной к кадру, так что никто до сих пор не видел, как выглядит их с Лилианной (женой Ямы — прим. ред.) сынок. А недавно Влад Яма разоткровенничался с подписчиками и показал своих маму и бабушку.

Вчера, 9 июня, Влад Яма опубликовал в своем Instagram новый снимок. На нем хореограф запечатлен, по всей видимости, во время перерыва или по окончанию спектакля или репетиции.

Подписчики живо отреагировали на такую публикацию. 

 
 
 
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Вся жизнь - спектакль...

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад Яма трогательно признался жене в любви

"Вся жизнь — спектакль…", — написал хореограф под фото.

Вот что написали поклонники: "А в руке холодненькая Корона", "Ты что бухать начал", "Оооо… Корона… Самое оно по такой жаре", "Ви не тільки прекрасний танцівник, а ще й, згадуючи Лігу сміху, хороший актор", "Да вся жизнь спектакль, а люди в ней актёры, так было, так будет, Влад но ты красавчик, хочешь жить хорошо, умей вертеться, я Тебя обожаю".

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Знаменитости, Хореограф, Влад Яма, Танцор.
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