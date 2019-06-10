Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии

Муж Регины Тодоренко пожаловался на трудную подготовку к свадьбе

Муж Регины Тодоренко пожаловался на трудную подготовку к свадьбе
14:00 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко запланировано на первые числа июля, свадьба пары состоится в Италии.

Певец Влад Топалов, муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, пожаловался на трудности подготовки к свадьбе, которую пара отпразднует уже в начале июля.

Как Топалов рассказал своим подписчикам в Instagram, из-за активной подготовки к торжеству он "немного выпал из жизни".

"Постоянство в Instagram - не мой конек, ну, вы, наверное, уже привыкли. На самом деле, я выпал вообще немного из жизни. Как вы уже все знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, кааак это сложно!" - признался певец. К своему посту певец приложил фото с маленьким сыном. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброго утра))) постоянство в инстаграме - не мой конёк ну, вы, наверное, уже привыкли. На самом деле, я выпал вообще немного из жизни. Как вы уже все знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, кааак это сложно! Спасибо моей сестре @alina_topalova и ее агенству @ace_events А еще я записываю новые песни. Скоро вы услышите. Очень хочу рассказать побольше, но лучше покажу) Хорошей недели... #владтопалов #vladtopalov

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Все дело в том, певец и ведущая тайно расписались еще прошлой осенью, однако тогда молодожены решили не устраивать пышное торжество из-за беременности Регины.

"Мы уже хотим девочку!": Регина Тодоренко о планах по рождению второго ребенка

Позже Тодоренко призналась, что готовится с супругом к пышному торжеству. Ведущая даже показала, как она выбирает подвенечное платье. При этом невеста подчеркнула, что не хочет классического праздника.

"Я хочу, чтобы просто всем было весело. Не хочу чопорности, не хочу чинности, не хочу классики. Пусть все гости приходят расслабленными, в льняных рубашках, шортах и удобных сарафанах, пусть ходят босыми. Такая свадьба в стиле бохо! Чтобы все танцевали, пели, чтобы была громкая музыка", - рассказала она в одном из последних интервью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Подготовка к свадьбе, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Тимошенко возглавила список &quot;Батькивщины&quot;
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
&quot;Классик пикник. Синема&quot;: в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино
"Классик пикник. Синема": в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь