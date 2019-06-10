Муж Регины Тодоренко пожаловался на трудную подготовку к свадьбе

Новости шоу бизнеса: Торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко запланировано на первые числа июля, свадьба пары состоится в Италии.

Певец Влад Топалов, муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, пожаловался на трудности подготовки к свадьбе, которую пара отпразднует уже в начале июля.

Как Топалов рассказал своим подписчикам в Instagram, из-за активной подготовки к торжеству он "немного выпал из жизни".

"Постоянство в Instagram - не мой конек, ну, вы, наверное, уже привыкли. На самом деле, я выпал вообще немного из жизни. Как вы уже все знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, кааак это сложно!" - признался певец. К своему посту певец приложил фото с маленьким сыном.

Все дело в том, певец и ведущая тайно расписались еще прошлой осенью, однако тогда молодожены решили не устраивать пышное торжество из-за беременности Регины.

Позже Тодоренко призналась, что готовится с супругом к пышному торжеству. Ведущая даже показала, как она выбирает подвенечное платье. При этом невеста подчеркнула, что не хочет классического праздника.

"Я хочу, чтобы просто всем было весело. Не хочу чопорности, не хочу чинности, не хочу классики. Пусть все гости приходят расслабленными, в льняных рубашках, шортах и удобных сарафанах, пусть ходят босыми. Такая свадьба в стиле бохо! Чтобы все танцевали, пели, чтобы была громкая музыка", - рассказала она в одном из последних интервью.