Кайли Дженнер повеселилась на вечеринке в стиле "Рассказа служанки"

Новости шоу бизнеса: В эту субботу звезда отменила 22-летие близкой подруги Анастасии Караниколау и устроила для нее тематическую вечеринку в стиле сериала "Рассказ служанки".

Как самый молодой миллиардер в истории Кайли Дженнер любит праздновать дни рождения с размахом, и не только свои.

Ненадолго дом Кайли Дженнер превратился в Галаад, куда гости могли попасть лишь в соответствующей одежде, а именно — алых накидках и белых головных уборах. Звезда оформила особняк в духе "Рассказа служанки" и украсила праздничный стол багряно-красными розами. После ужина и обязательных селфи в образе Служанок Кайли с гостями сели смотреть сериал.

Хотя именинница и все присутствующие на вечеринке явно остались довольны праздником, интернет-пользователи возмутились подобным косплеем. Многие посчитали, что Дженнер с компанией не в праве использовать тематику популярного сериала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kylie and her bestie/assistant @victoriavillarroel Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) 8 Июн 2019 в 7:45 PDT

"Это так иронично, ведь если бы события из "Рассказа служанки" сбылись в реальности, то мы бы носили красное, а эти люди покупали наших детей", — написал один из недовольных пользователей. "Более чем уверена, что Этвуд написала роман не для того, чтобы мы наряжались в костюмы. Это ее предупреждение, и всем должно быть страшно, ведь если однажды нам придется нам надеть эту одежду, будет не до улыбок", — добавил другой. "Это так неправильно", — заключил третий.

Возмущение пользователей можно понять, ведь пока в восьми штатах США принимают законы против абортов, попирая репродуктивные права женщин, многим подобная вечеринка кажется неуместной.