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Кайли Дженнер повеселилась на вечеринке в стиле "Рассказа служанки"

Кайли Дженнер повеселилась на вечеринке в стиле "Рассказа служанки"
15:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В эту субботу звезда отменила 22-летие близкой подруги Анастасии Караниколау и устроила для нее тематическую вечеринку в стиле сериала "Рассказ служанки".

Как самый молодой миллиардер в истории Кайли Дженнер любит праздновать дни рождения с размахом, и не только свои. 

Ненадолго дом Кайли Дженнер превратился в Галаад, куда гости могли попасть лишь в соответствующей одежде, а именно — алых накидках и белых головных уборах. Звезда оформила особняк в духе "Рассказа служанки" и украсила праздничный стол багряно-красными розами. После ужина и обязательных селфи в образе Служанок Кайли с гостями сели смотреть сериал.

Хотя именинница и все присутствующие на вечеринке явно остались довольны праздником, интернет-пользователи возмутились подобным косплеем. Многие посчитали, что Дженнер с компанией не в праве использовать тематику популярного сериала. 

 
 
 
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Kylie throwing a themed birthday party for @stassiebaby and the premiere of @handmaidsonhulu who watched the show? I watched most of it it’s so good

Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)  

 
 
 
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Kylie and her bestie/assistant @victoriavillarroel

Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

Дочь Кайли Дженнер госпитализировали: детали

"Это так иронично, ведь если бы события из "Рассказа служанки" сбылись в реальности, то мы бы носили красное, а эти люди покупали наших детей", — написал один из недовольных пользователей. "Более чем уверена, что Этвуд написала роман не для того, чтобы мы наряжались в костюмы. Это ее предупреждение, и всем должно быть страшно, ведь если однажды нам придется нам надеть эту одежду, будет не до улыбок", — добавил другой. "Это так неправильно", — заключил третий.

Возмущение пользователей можно понять, ведь пока в восьми штатах США принимают законы против абортов, попирая репродуктивные права женщин, многим подобная вечеринка кажется неуместной.

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Вечеринка, Знаменитости, Кайли Дженнер, Рассказа служанки.
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