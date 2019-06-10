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"Он - настоящая копия отца": как отреагировали поклонники Риз Уизерспун на роман ее дочери

"Он - настоящая копия отца": как отреагировали поклонники Риз Уизерспун на роман ее дочери
18:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

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Так, во всяком случае, решили поклонники Риз Уизерспун, чья 19-летняя дочь Ава начала встречаться с новым бойфрендом. По мнению фанатов, юноша - точная копия молодого Райана Филиппа.

То, что Ава выглядит как мини-версия Риз Уизерспун, поклонники заметили уже давно и в очередной раз убедились в этом на премьере второго сезона "Большой маленькой лжи". Пользователи в сети шутили, что теперь Аве остается лишь найти себе парня, похожего на ее отца, и, кажется, так и случилось.

По данным издания Hollywood Life, эти выходные дочь Риз провела в компании Оуэна Махоуни, после чего поделилась двумя снимками с подписчиками в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Ava (@avaphillippe)

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Немало фолловеров сошлись во мнении, что юноша напоминает ее отца в его ранние годы. "Мне кажется, или ее кавалер немного смахивает на Райана?", - спросил один из пользователей. "Он выглядит в точности как Филипп!" - заключил другой. Нашлись и те, кто с уверенностью отметил, что избранник Авы нисколько не похож на звезду "Жестоких игр".

Так или иначе, но многих поклонников накрыла ностальгия по тем временам, когда Риз Уизерспун и Райан Филипп были вместе. Ранее актриса рассказала, что познакомилась с будущим мужем на вечеринке в честь дня рождения, за два года до выхода популярного фильма. "Не знаю, что на меня нашло, но я сказала ему, что он — мой подарок на 21-летие. Сейчас об этом неловко вспоминать", — призналась Уизерспун.

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Риз Уизерспун, Знаменитости, Звезды, Райан Филипп, Reese Witherspoon, Ава Элизабет.
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