Известная актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что съехала от мужа

Новости шоу бизнеса: Звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак начали жить отдельно. Чиатйте, чтобы узнать подробности.

Несмотря на то, что голливудские звезды могут месяцами не видеть родных из-за напряженного рабочего графика, Гвинет Пэлтроу живет отдельно от мужа Брэда Фэлчака. Супружеская пара ночует вместе лишь четыре раза в неделю, и все это, по словам актрисы, ради того, чтобы сохранить любовь и страсть в отношениях.

Звезда "Мстителей" в беседе с изданием Sunday Times Style призналась, что Брэд Фэлчак проводит с ней несколько дней в неделю, после чего возвращается к себе домой. Пэлтроу не только не видит в такой договоренности ничего плохого, но и считает ее идеальной. "Все мои женатые друзья говорят, что наше расписание выглядит идеальным, и мы не должны ничего менять", - заявила Гвинет.

Ранее актриса утверждала, что они с супругом не живут вместе из уважения к детям от прошлых браков, а теперь она призналась, что жить раздельно ей посоветовал ее "учитель по интиму". Якобы таким образом пара создает полярность в браке, которая помогает сохранить любовь и страсть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Be mine @bradfalchuk Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 14 Фев 2019 в 11:34 PST

Ее позиция не особо удивляет, поскольку основательница бренда Goop всегда отличалась творческим и временами странным образом жизни.

Напомним, сейчас Пэлтроу растит двух детей от фронтмена группы Coldplay Криса Мартина: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Актриса рассталась с музыкантом в 2014 году, а в прошлом сентябре вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, у которого тоже есть два ребенка от прошлого брака.