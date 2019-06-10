Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский сообщил, что его пригласили на заседание Конституционного суда (Видео)
Зеленский сообщил, что его пригласили на заседание Конституционного суда (Видео)
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
Украинец Молчанов одержал волевую победу на старте турнира в Штутгарте
Украинец Молчанов одержал волевую победу на старте турнира в Штутгарте
Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита
Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита

Известная актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что съехала от мужа

Известная актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что съехала от мужа
18:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак начали жить отдельно. Чиатйте, чтобы узнать подробности.

Несмотря на то, что голливудские звезды могут месяцами не видеть родных из-за напряженного рабочего графика, Гвинет Пэлтроу живет отдельно от мужа Брэда Фэлчака. Супружеская пара ночует вместе лишь четыре раза в неделю, и все это, по словам актрисы, ради того, чтобы сохранить любовь и страсть в отношениях.

Звезда "Мстителей" в беседе с изданием Sunday Times Style призналась, что Брэд Фэлчак проводит с ней несколько дней в неделю, после чего возвращается к себе домой. Пэлтроу не только не видит в такой договоренности ничего плохого, но и считает ее идеальной. "Все мои женатые друзья говорят, что наше расписание выглядит идеальным, и мы не должны ничего менять", - заявила Гвинет.

Ранее актриса утверждала, что они с супругом не живут вместе из уважения к детям от прошлых браков, а теперь она призналась, что жить раздельно ей посоветовал ее "учитель по интиму". Якобы таким образом пара создает полярность в браке, которая помогает сохранить любовь и страсть.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Be mine @bradfalchuk

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Гвинет Пэлтроу показала идеальное тело в бикини

Ее позиция не особо удивляет, поскольку основательница бренда Goop всегда отличалась творческим и временами странным образом жизни.

Напомним, сейчас Пэлтроу растит двух детей от фронтмена группы Coldplay Криса Мартина: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Актриса рассталась с музыкантом в 2014 году, а в прошлом сентябре вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, у которого тоже есть два ребенка от прошлого брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гвинет Пелтроу, Брэд Фэлчак, Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
04 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
05 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось
Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь