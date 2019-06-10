В сети появились романтические фото с совместного отдыха Бритни Спирс с ее парнем

Новости шоу бизнеса: Американская певица Бритни Спирс уже совсем выздоровела от немалых проблем после лечения в психиатрической клинике и отправилась в небольшой отпуск.

37-летняя звезда засветилась в объективах папарацци вместе с бойфрендом – 25-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Именно он поддерживал ее в течение всего лечения весной этого года и забирал на пасхальные выходные домой.

Чтобы еще больше сблизиться после проблем, которые сопровождали поп-артистку не один месяц, влюбленные устроили романтический отдых, отдыхая на белоснежной яхте и водных мотоциклах.

Пара настолько увлеклась весельем, что даже для фотографии воссоздали культовую сцену из фильма "Титаник", передает TMZ и Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 08/06/19 Britney and Sam on a yacht in Miami #BritneySpears Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom) 9 Июн 2019 в 12:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 08/06/19 Britney and Sam on a yacht in Miami #BritneySpears Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom) 9 Июн 2019 в 12:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 08/06/19 Britney and Sam in Miami #BritneySpears Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom) 9 Июн 2019 в 12:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 08/06/19 Britney in Miami #BritneySpears Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom) 9 Июн 2019 в 12:48 PDT

Кроме этого, в противовес Бритни, Сэм уже порадовал поклонников в Instagram пикантным фото, где обнажил свой торс на фоне голубого океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Asghari (@samasghari) 7 Июн 2019 в 7:39 PDT

Что известно о лечении Бритни Спирс?

С 2008 года Бритни Спирс имела хорошее самочувствие и постепенно восстанавливала свое эмоциональное состояние после тяжелого периода в молодости. Но в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. Как известно, звезда слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась во врачебной помощи. Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно дольше заплановоного времени. После таких новостей заголовки СМИ пестрели, вроде бы, о том, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Слухи решила опровергнуть сама Бритни, опубликовав видеоролик, где отметила, что с ней все хорошо, однако она требует немного больше приватности.

Мать Бритни Спирс подала судебный иск, где отмечала, что отец певицы, Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без каких-либо согласий и заставлял артистку принимать наркотические препараты. Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу.