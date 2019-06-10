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В сети появились романтические фото с совместного отдыха Бритни Спирс с ее парнем

В сети появились романтические фото с совместного отдыха Бритни Спирс с ее парнем
20:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Американская певица Бритни Спирс уже совсем выздоровела от немалых проблем после лечения в психиатрической клинике и отправилась в небольшой отпуск.

37-летняя звезда засветилась в объективах папарацци вместе с бойфрендом – 25-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Именно он поддерживал ее в течение всего лечения весной этого года и забирал на пасхальные выходные домой.

Чтобы еще больше сблизиться после проблем, которые сопровождали поп-артистку не один месяц, влюбленные устроили романтический отдых, отдыхая на белоснежной яхте и водных мотоциклах.

Пара настолько увлеклась весельем, что даже для фотографии воссоздали культовую сцену из фильма "Титаник", передает TMZ и Daily Mail.

 
 
 
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08/06/19 Britney and Sam on a yacht in Miami #BritneySpears

Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

08/06/19 Britney and Sam on a yacht in Miami #BritneySpears

Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

08/06/19 Britney and Sam in Miami #BritneySpears

Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

08/06/19 Britney in Miami #BritneySpears

Публикация от popqueenbritneydotcom (@popqueenbritneycom)

Кроме этого, в противовес Бритни, Сэм уже порадовал поклонников в Instagram пикантным фото, где обнажил свой торс на фоне голубого океана.

 
 
 
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Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

Что известно о лечении Бритни Спирс?

С 2008 года Бритни Спирс имела хорошее самочувствие и постепенно восстанавливала свое эмоциональное состояние после тяжелого периода в молодости. Но в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. Как известно, звезда слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась во врачебной помощи. Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно дольше заплановоного времени. После таких новостей заголовки СМИ пестрели, вроде бы, о том, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Слухи решила опровергнуть сама Бритни, опубликовав видеоролик, где отметила, что с ней все хорошо, однако она требует немного больше приватности.

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Мать Бритни Спирс подала судебный иск, где отмечала, что отец певицы, Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без каких-либо согласий и заставлял артистку принимать наркотические препараты. Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу.

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