Бари Алибасов очнулся после медикаментозной комы

Новости шоу бизнеса: Продюсер группы "НА-НА" Бари Алибасов ненадолго очнулся после медикаментозного сна.

Продюсер Бари Алибасов очнулся и спросил про своего кота. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

После вопроса про кота Алибасов вновь потерял сознание, сообщают РосСМИ. "С утра только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" - и сейчас без сознания до сих пор", - рассказал сын.

Ранее сообщалось, что Алибасов не вышел из медикаментозного сна в поставленный срок.

В состояние медикаментозного сна Алибасова ввели 6 июня для того, чтобы снять болевые ощущения и упростить проведение экстренной терапии. Сын Алибасова сообщил, что при лечении возникли осложнения: один из ожогов зарастает неправильно, и из-за этого кишечник может закупориться.

Напомним, Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.