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СМИ: Эмбер Херд закрутила роман с молодым актером

СМИ: Эмбер Херд закрутила роман с молодым актером
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Эмбер Херд активно принялась налаживать личную жизнь. На днях папарацци заметили ее на свидании с 25-летним манекенщиком Милошем Драго.

Как сообщает The Daily Mail, 33-летняя Эмбер Херд познакомилась с бойфрендом благодаря общим друзьям. Случилось это в апреле 2019 года в одном из ресторанов Нью-Йорка. С того времени пара не расставалась, а сама Эмбер, по словам инсайдеров, называет себя самой счастливой женщиной.

Вероятно, эти чувства взаимны, так как звезда засветилась с Милошем Драго на свидании в Малибу. Туда манекенщик приехал, чтобы познакомиться с родственниками Эмбер Херд. Папарацци удалось запечатлеть влюбленных на выходе из Nobu.

"С тех пор они неразлучны. Они вдохновляют друг друга. Милош сейчас прилетел в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с семьей и друзьями Эмбер", – рассказал инсайдер.

 
 
 
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One for the books Ph.: @marconofri #milosdrago

Публикация от MILOŠ DRAGO (@milosdrago)

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Вскоре Эмбер Херд начнет съемки в новом фильме, где актриса сыграет роль женщины, которая влюбляется в мужчину-модель. Поэтому голливудской звезде будет легко вжиться в роль, ведь в жизни она на самом деле влюблена в манекенщика.

"Милош – модель, но он из крепкой семьи, и у него отличное чувство юмора. Ей весело с ним, и это хорошо для Эмбер после всего, через что она прошла... Это совсем другие отношения для нее. Джонни был намного старше, и их брак был по меньшей мере непостоянным. А Милош милый и любящий. Они невероятно счастливы вместе", – добавил инсайдер.

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Роман, Знаменитости, Актриса, Звезды, Эмбер Херд, Известные личности, Американская актриса, Amber Heard.
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