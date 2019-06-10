СМИ: Эмбер Херд закрутила роман с молодым актером

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Эмбер Херд активно принялась налаживать личную жизнь. На днях папарацци заметили ее на свидании с 25-летним манекенщиком Милошем Драго.

Как сообщает The Daily Mail, 33-летняя Эмбер Херд познакомилась с бойфрендом благодаря общим друзьям. Случилось это в апреле 2019 года в одном из ресторанов Нью-Йорка. С того времени пара не расставалась, а сама Эмбер, по словам инсайдеров, называет себя самой счастливой женщиной.

Вероятно, эти чувства взаимны, так как звезда засветилась с Милошем Драго на свидании в Малибу. Туда манекенщик приехал, чтобы познакомиться с родственниками Эмбер Херд. Папарацци удалось запечатлеть влюбленных на выходе из Nobu.

"С тех пор они неразлучны. Они вдохновляют друг друга. Милош сейчас прилетел в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с семьей и друзьями Эмбер", – рассказал инсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram One for the books Ph.: @marconofri #milosdrago Публикация от MILOŠ DRAGO (@milosdrago) 30 Апр 2019 в 2:07 PDT

Вскоре Эмбер Херд начнет съемки в новом фильме, где актриса сыграет роль женщины, которая влюбляется в мужчину-модель. Поэтому голливудской звезде будет легко вжиться в роль, ведь в жизни она на самом деле влюблена в манекенщика.

"Милош – модель, но он из крепкой семьи, и у него отличное чувство юмора. Ей весело с ним, и это хорошо для Эмбер после всего, через что она прошла... Это совсем другие отношения для нее. Джонни был намного старше, и их брак был по меньшей мере непостоянным. А Милош милый и любящий. Они невероятно счастливы вместе", – добавил инсайдер.