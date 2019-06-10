Ким Кардашян впервые поделилась фотографией своего новорожденного малыша

Новости шоу бизнеса: Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян впервые показала фото новорожденного сына, который появился на свет с помощью суррогатной матери.

Новое фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

С момента рождения ребенка прошел ровно один месяц. В конце апреля 2019 года Ким устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка – baby shower, а впоследствии объявила, что 10 мая суррогатная мать родила ей сына.

Новорожденного сына счастливые родители назвали Псалмом. Такой выбор имени связывают с увлечением Канье Веста религией. "Psalm Ye", – коротко подписала снимок с малышом Ким.

Только за первые 30 минут после публикации фотография набрала более миллиона лайков в сети и сотни комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Psalm Ye Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июн 2019 в 10:17 PDT

Что известно о четвертом ребенке Ким Кардашян и Канье Веста?

Еще в январе 2018 года американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" заявила о желании родить четвертого ребенка. На тот момент у нее уже было трое детей: дочь Норт и сын Сэйнт, которых она родила самостоятельно, а также младшая дочь Чикаго, которую для звездной пары выносила суррогатная мать.

В январе 2019 года Ким Кардашян подтвердила слухи, что они с Канье Уэстом ожидают четвертого ребенка. В одном из своих интервью она призналась, что не ожидала, что это произойдет так быстро. А в конце апреля 2019 года звезда устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка – baby shower.