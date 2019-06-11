Карди Би показала последствия пластической операции: фото

Новости шоу бизнеса: Из-за отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться - неизвестно.

Скандальная певица Карди Би весьма откровенна в общении с фанатами. Она признавалась в преступном прошлом, хвасталась дорогими украшениями для дочери, а теперь показала неприятные последствия пластической операции на грудь.

Ради того, чтобы сделать подтяжку груди, Карди Би пропустила запланированный концерт, о чем громко заявила фанатам. По ее словам, выступления приносят ей большие деньги, но о маммопластике она мечтала с подросткового возраста, поэтому принесла концерт в Балтиморе в жертву красоте.

Однако на выходных звезда поделилась снимком своих опухших ног и объяснила, что это побочный эффект операции.

Cardi B’s swollen feet look like that episode of That’s So Raven when she accidentally eats that mushroom at the cooking competition pic.twitter.com/gbZzJfNzet — Caitlin Weston (@caitlinweston) 9 июня 2019 г.

Тем не менее, результатом пластической операции певица осталась довольна. Она опубликовала фото в сценическом костюме, подчеркивающем хирургически измененные формы тела. Кто-то из подписчиков одобрил подобные эксперименты над внешностью, а кто-то в ужасе призвал Карди остановиться, пока не стало хуже.

"Выглядит просто ужасно!", "И это ролевая модель для юных девочек?", "Ты выглядишь не как нормальная женщина, а как фантазия мальчишки-подростка, помешанного на аниме", — написали пользователи в сети.