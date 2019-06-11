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Карди Би показала последствия пластической операции: фото

Карди Би показала последствия пластической операции: фото
09:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Из-за отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться - неизвестно.

Скандальная певица Карди Би весьма откровенна в общении с фанатами. Она признавалась в преступном прошлом, хвасталась дорогими украшениями для дочери, а теперь показала неприятные последствия пластической операции на грудь.

Ради того, чтобы сделать подтяжку груди, Карди Би пропустила запланированный концерт, о чем громко заявила фанатам. По ее словам, выступления приносят ей большие деньги, но о маммопластике она мечтала с подросткового возраста, поэтому принесла концерт в Балтиморе в жертву красоте.

Однако на выходных звезда поделилась снимком своих опухших ног и объяснила, что это побочный эффект операции. 

 
 
 
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Y’all ready for DIAMOND to come to a theater near you this fall ? HUSTLER MOVIE !

Публикация от MOSTHATEDCARDI (@iamcardib)

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Тем не менее, результатом пластической операции певица осталась довольна. Она опубликовала фото в сценическом костюме, подчеркивающем хирургически измененные формы тела. Кто-то из подписчиков одобрил подобные эксперименты над внешностью, а кто-то в ужасе призвал Карди остановиться, пока не стало хуже.

"Выглядит просто ужасно!", "И это ролевая модель для юных девочек?", "Ты выглядишь не как нормальная женщина, а как фантазия мальчишки-подростка, помешанного на аниме", — написали пользователи в сети.

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Знаменитости, Операции, Пластические операции, Карди Би.
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