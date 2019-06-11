Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи
Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи

Стало известно, что Нина Добрев презирала Пола Уэсли на съемках "Дневников вампира"

Стало известно, что Нина Добрев презирала Пола Уэсли на съемках "Дневников вампира"
11:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса со смехом заметила, что между любовью и ненавистью очень тонкая грань.

Нина Добрев и Пол Уэсли — хорошие актеры, ведь им удалось убедить зрителей во взаимной любви Елены и Стефана в то время, как сами они совсем не ладили. В недавнем интервью Добрев рассказала, что в первые несколько месяцев презирала коллегу, и он отвечал ей взаимностью.

"Мы с Полом не ладили в начале шоу, — призналась Нина в подкасте Directionally Challenged, — я уважала его, но он мне не нравился. Я помню, что после выхода сериала в эфир меня постоянно спрашивали, встречаемся ли мы в реальной жизни. Все считали, что между нами потрясающая химия". 

"Мы так сильно презирали друг друга, а многие принимали это за любовь. На самом деле мы просто не ладили первые пять месяцев съемок", — рассказала звезда.

Кайли Дженнер повеселилась на вечеринке в стиле "Рассказа служанки"

Сейчас преданным фанатам "Дневников вампира" в это будет сложно поверить, поскольку звездное трио Нины Добрев, Пола Уэсли и Йена Сомерхолдера дружит до сих и временами делится трогательными совместными фото.

Актриса сама отметила, что тогда, много лет назад, не могла представить, что коллега станет для нее одним из лучших друзей, но так и случилось. Нина попыталась объяснить, в чем была причина столь сильной неприязни между ней и Полом. "Когда вы работаете с кем-то бок о бок на протяжении долгого времени, раздражать начинают любые мелочи. Это словно отношения. Мы будто были женаты: мы виделись каждый день, целовались и все такое, и при этом никакого секса. В общем, настоящий брак", — отшутилась звезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Актриса, Нина Добрев, Пол Уэсли, Дневники вампиров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
03 Климкин сообщил, что РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
Гриценко хочет возглавить Кабмин
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Итоги дня 10 июня: Партийные списки, новые рейтинги и победа сборной Украины
Главные новости за 10 июня
Владимир и Елена Остапчук впервые показали сына
Владимир и Елена Остапчук впервые показали сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь