Стало известно, что Нина Добрев презирала Пола Уэсли на съемках "Дневников вампира"

Новости шоу бизнеса: Актриса со смехом заметила, что между любовью и ненавистью очень тонкая грань.

Нина Добрев и Пол Уэсли — хорошие актеры, ведь им удалось убедить зрителей во взаимной любви Елены и Стефана в то время, как сами они совсем не ладили. В недавнем интервью Добрев рассказала, что в первые несколько месяцев презирала коллегу, и он отвечал ей взаимностью.

"Мы с Полом не ладили в начале шоу, — призналась Нина в подкасте Directionally Challenged, — я уважала его, но он мне не нравился. Я помню, что после выхода сериала в эфир меня постоянно спрашивали, встречаемся ли мы в реальной жизни. Все считали, что между нами потрясающая химия".

"Мы так сильно презирали друг друга, а многие принимали это за любовь. На самом деле мы просто не ладили первые пять месяцев съемок", — рассказала звезда.

Сейчас преданным фанатам "Дневников вампира" в это будет сложно поверить, поскольку звездное трио Нины Добрев, Пола Уэсли и Йена Сомерхолдера дружит до сих и временами делится трогательными совместными фото.

Актриса сама отметила, что тогда, много лет назад, не могла представить, что коллега станет для нее одним из лучших друзей, но так и случилось. Нина попыталась объяснить, в чем была причина столь сильной неприязни между ней и Полом. "Когда вы работаете с кем-то бок о бок на протяжении долгого времени, раздражать начинают любые мелочи. Это словно отношения. Мы будто были женаты: мы виделись каждый день, целовались и все такое, и при этом никакого секса. В общем, настоящий брак", — отшутилась звезда.