Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

Сегодня, 11 июня, празднует день рождения бразильская супермодель Адриана Лима. Одной из самых опытных манекенщиц планеты исполняется 38.
Она 19 лет принимала участие в самом грандиозном показе нижнего белья, а последний ее выход (2018 год) растрогал не только коллег-"ангелов", но и сотни тысяч поклонников. Однако после завершения сотрудничества с брендом Victoria's Secret Адриана Лима не взяла паузу в модельной жизни. С новыми силами она начала блистать на обложках журналов и сниматься в фотосессиях. Кстати, совсем недавно супермодель стала лицом рекламной кампании ювелирных украшений Chopard (Швейцария).
Давайте попробуем узнать, что делает эта знаменитая женщина для того, чтобы не выглядеть на свои годы.
Любимая еда – бразильская кухня
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Один из главных секретов стройности Адрианы Лимы – питание по несколько раз в день небольшими порциями. Большинство ее рациона – это здоровая еда, в частности овощи и фрукты. "Также я радуюсь йогурту с гранолой на завтрак, ем яйца со шпинатом и выпиваю зеленые соки и смузи", – говорит именинница. Непременным завтраковым атрибутом звезды является кофе, а к нему иногда – кусочек шоколадного торта. "Бывает, что не могу им наесться. Люблю бразильские блюда: их я готова есть вечно", – рассказывает красавица.
Бокс как фаворит среди спорта
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Traveling takes a lot out of me, but I put on my new @zalando collection #JaabXT to get some motivation today
О том, что Адриана Лима занимается этим видом спорта больше всего, четко видно на фотографиях ее Instagram-страницы. Модель признавалась, что пробовала бегать, плавать, училась искусству йоги и осваивала велотренажер, однако предпочтение отдала боксу. С ним бразильянка "живет" более десяти лет. "Это словно поединок, во время которого стоит быть начеку. Еще очень важно победить. У меня два тренера в Нью-Йорке и Майами. В зависимости от города, где нахожусь, занимаюсь с ними почти ежедневно. Бокс для меня-это терапия и для тела, и для ума", – убеждена звезда подиумов. Борьбу с грушей и соперниками Адриана Лима чередует с упражнениями капоэйры, которые включают танец, акробатику и игру.
Масла – одно из важнейших средств в косметичке
Видимо, в косметическом арсенале супермодели минимум десяток бутылочек этого средства. Его звезда использует для различных зон тела. "Хорошая кожа начинается с розового масла, волосы – из порции арганового, еще одной я смазываю кутикулы ногтей, потому что они у меня сухие", – говорит звезда подиумов.
Авокадовый сюрприз для волос
Шелковистой шевелюре Адрианы Лимы позавидуют многие. Один из хитрых приемов, который модель использует для ее красоты, – это микс кондиционера и мякоти одного авокадо. "После такой процедуры мои волосы выглядят очень блестящими! Я делаю ее один раз в неделю", – делится она.
Также звезда раскрывает секрет того, как шевелюре можно придать больше объема: "В Бразилии любят обкручивать пряди и фиксировать их булавками. Это можно делать на ночь, а утром распускать волосы. Я использую такой трюк тогда, когда, например, иду на ужин с друзьями".