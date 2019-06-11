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Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По случаю этой даты мы назовем секреты красоты от яркой звезды подиумов.

Сегодня, 11 июня, празднует день рождения бразильская супермодель Адриана Лима. Одной из самых опытных манекенщиц планеты исполняется 38. 

Она 19 лет принимала участие в самом грандиозном показе нижнего белья, а последний ее выход (2018 год) растрогал не только коллег-"ангелов", но и сотни тысяч поклонников. Однако после завершения сотрудничества с брендом Victoria's Secret Адриана Лима не взяла паузу в модельной жизни. С новыми силами она начала блистать на обложках журналов и сниматься в фотосессиях. Кстати, совсем недавно супермодель стала лицом рекламной кампании ювелирных украшений Chopard (Швейцария).

Давайте попробуем узнать, что делает эта знаменитая женщина для того, чтобы не выглядеть на свои годы.

Любимая еда – бразильская кухня  

 
 
 
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The love...you find within you

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Один из главных секретов стройности Адрианы Лимы – питание по несколько раз в день небольшими порциями. Большинство ее рациона – это здоровая еда, в частности овощи и фрукты. "Также я радуюсь йогурту с гранолой на завтрак, ем яйца со шпинатом и выпиваю зеленые соки и смузи", – говорит именинница. Непременным завтраковым атрибутом звезды является кофе, а к нему иногда – кусочек шоколадного торта. "Бывает, что не могу им наесться. Люблю бразильские блюда: их я готова есть вечно", – рассказывает красавица.

Бокс как фаворит среди спорта 

 
 
 
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Traveling takes a lot out of me, but I put on my new @zalando collection #JaabXT to get some motivation today

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

О том, что Адриана Лима занимается этим видом спорта больше всего, четко видно на фотографиях ее Instagram-страницы. Модель признавалась, что пробовала бегать, плавать, училась искусству йоги и осваивала велотренажер, однако предпочтение отдала боксу. С ним бразильянка "живет" более десяти лет. "Это словно поединок, во время которого стоит быть начеку. Еще очень важно победить. У меня два тренера в Нью-Йорке и Майами. В зависимости от города, где нахожусь, занимаюсь с ними почти ежедневно. Бокс для меня-это терапия и для тела, и для ума", – убеждена звезда подиумов. Борьбу с грушей и соперниками Адриана Лима чередует с упражнениями капоэйры, которые включают танец, акробатику и игру.

Масла – одно из важнейших средств в косметичке 

 
 
 
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Hello my beauties!!!! Loving my time in Germany with Maybelline and an incredible group of smart and super cool beauty trendsetters. #maybellinegirls @glossytalkmaybelline

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Видимо, в косметическом арсенале супермодели минимум десяток бутылочек этого средства. Его звезда использует для различных зон тела. "Хорошая кожа начинается с розового масла, волосы – из порции арганового, еще одной я смазываю кутикулы ногтей, потому что они у меня сухие", – говорит звезда подиумов. 

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Авокадовый сюрприз для волос

Шелковистой шевелюре Адрианы Лимы позавидуют многие. Один из хитрых приемов, который модель использует для ее красоты, – это микс кондиционера и мякоти одного авокадо. "После такой процедуры мои волосы выглядят очень блестящими! Я делаю ее один раз в неделю", – делится она.

Также звезда раскрывает секрет того, как шевелюре можно придать больше объема: "В Бразилии любят обкручивать пряди и фиксировать их булавками. Это можно делать на ночь, а утром распускать волосы. Я использую такой трюк тогда, когда, например, иду на ужин с друзьями".

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Модель, Знаменитости, Бразильская модель, Адриане Лиме.
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