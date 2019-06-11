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Дочь Елены Кравец взбудоражила сеть фотографиями

Дочь Елены Кравец взбудоражила сеть фотографиями
12:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно Маша Кравец опубликовала новое фото, на котором предстала в крайне провокационном образе.

Старшая дочь артистки студии "Квартал 95" Елены Кравец продемонстрировала очень взрослый образ с красной помадой.

Артистка студии "Квартал 95" и основательница "Женского квартала" Елена Кравец не так давно познакомила поклонников со своей старшей дочерью — Машей Кравец. В феврале 2019 года ей исполнилось 16 лет. Однако несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере. Кроме того, ее страница в Instagram пестрит фотографиями из путешествий. Дочь Кравец уже успела побывать в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Вене и многих других городах Европы и Америки.

Она накрасила губы красной помадой и сделала небрежную укладку. Вызывающий макияж девушка "дополнила" сетчатыми колготами и странной позой. 

 
 
 
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#redlips

Публикация от Маша Кравец (@ma_kravets)

Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь

В комментариях 16-летнюю дочь Кравец засыпали комплиментами. Однако нашлись и те, кто посчитал такой внешний вид неприемлемым для подростка.

"Ты так сильно похожа на свою мамочку", "Огонь, такая красотка", "Моя супер крошка. Машкет, ты сногсшибательная", "Очень вульгарно", "Маша, вау!!!!! Ты невероятная красоточка", "Красивая и завораживающая!!!", "Чересчур яркий мейк", "Выглядишь старше своего возраст", — пишут в Сети.

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Знаменитости, Елена Кравец, Дочь Елены Кравец, Маша Кравец.
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