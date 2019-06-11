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Ирина Билык показала свадебное платье

Ирина Билык показала свадебное платье
12:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 11 июня, Ирина Билык опубликовала в своем Instagram новые фотографии.

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в своем Instagram загадочные снимки с экс-супругом Димой Коляденко.

Украинская певица Ирина Билык стала все чаще попадаться на глаза публике со своим бывшим возлюбленным Димой Коляденко. В соцсетях у артистки стали мелькать фотографии с хореографом и тогда еще больше фанатов артистки стали подозревать неладное. На днях Дима Коляденко огорошил фанатов неожиданным поступком. На на мероприятии Miss Blonde Ukraine-2019 хореограф вместе с певицей выступали в качестве приглашенных гостей. Прямо во время концерта Дима Коляденко опустился на одно колено перед экс-супругой и подарил ей кольцо с бриллиантом. Также он признался ей в любви и снова предложил ей выйти за него замуж.

На фото она и ее экс-супруг Коляденко запечатлены на сцене с микрофонами в руках. На фото Билык предстала в белом платье, очень уж напоминающем свадебное. 

Ирина Билык заинтриговала новым фото с Димой Коляденко

"В тот день я хотела выглядеть по-особенному, благодарю салон @dominiss_kiev и @fashionbride_official за то, что выбрали для меня самое красивое платье!" — написала Ирина Билык.

Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Вам очень идёт платье, красивенная", "Как невеста! Очень красивая!", "Я что-то не пойму, а муж есть или опять Дима", "Ира что опять с Димой?", "Невеста! Шикарный образ!", "Прекрасный тандем".

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Все по теме:

Свадьба, Свадебное платье, Знаменитости, Дима Коляденко, Платья, Ирина Билык.
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