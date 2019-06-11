Бари Алибасов: новые подробности состояния здоровья

Российский продюсер Бари Алибасов, который на прошлой неделе по ошибке выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию с ожогами желудка, вышел из состояния медикаментозного сна.
Как пишет 360tv со ссылкой на сына Алибасова, к продюсеру пока не вовзращается память и есть риск внутреннего кровотечения.
"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", - рассказал журналистам его сын.
"Сказать, что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения", - добавил сын продюсера.
Ранее в СМИ появилась информация, что состояние шоумена оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. У Алибасова якобы начались осложнения на фоне хронических заболеваний.
В пятницу, 7 июня, семья продюсера заговорила о судебном разбирательстве. Родные Алибасова намерены судиться с производителем бытовой химии из-за того, что бутылка средства для очистки труб слишком похожа на питьевой йогурт, который любил продюсер. Якобы из-за этого он ошибся и сделал глоток "Крота". При этом, как пояснил пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин, цель иска - навести порядок на рынке опасных химикатов и заставить людей быть внимательнее.