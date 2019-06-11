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Бари Алибасов: новые подробности состояния здоровья

Бари Алибасов: новые подробности состояния здоровья
13:19 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На текущий момент врачи опасаются риска внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов. Подобное кровотечение может быть смертельно опасным.

Российский продюсер Бари Алибасов, который на прошлой неделе по ошибке выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию с ожогами желудка, вышел из состояния медикаментозного сна.

Как пишет 360tv со ссылкой на сына Алибасова, к продюсеру пока не вовзращается память и есть риск внутреннего кровотечения.

"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", - рассказал журналистам его сын.

"Сказать, что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения", - добавил сын продюсера.

Бари Алибасов очнулся после медикаментозной комы

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние шоумена оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. У Алибасова якобы начались осложнения на фоне хронических заболеваний.

В пятницу, 7 июня, семья продюсера заговорила о судебном разбирательстве. Родные Алибасова намерены судиться с производителем бытовой химии из-за того, что бутылка средства для очистки труб слишком похожа на питьевой йогурт, который любил продюсер. Якобы из-за этого он ошибся и сделал глоток "Крота". При этом, как пояснил пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин, цель иска - навести порядок на рынке опасных химикатов и заставить людей быть внимательнее.

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Здоровье, Бари Алибасов, Знаменитости, Продюсер, Состояние здоровья Бари Алибасова.
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