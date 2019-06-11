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Ольга Сумская восхитила поклонников роскошным образом

Ольга Сумская восхитила поклонников роскошным образом
14:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Сумская предстала в пышном золотом платье из блестящей ткани и туфлях с открытым носком и на высоком каблуке.

Украинская актриса Ольга Сумская показала новый снимок со спектакля в своем Instagram.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

На днях Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена в Одессе, куда вместе с коллегами отправилась на концерт. Также в публикации актриса разместила видеозаписи выступления Макса Барских и Ирины Билык.  

Ирина Билык показала свадебное платье

"Дякуємо вам, дорогі наші одесити! Концерт був просто неймовірним! А ми з вами зустрінемося в прекрасній Одесі вже 8 липня на виставі Майстер і Маргарита", — написала Сумская под фото.

Поклонники забросали любимую актрису комплиментами: "Княгиня Ольга в своей стихии. Вам надлежало жить в другой эпохе", "Королева", "Как всегда обворожительна!", "Розкішна жінка!".

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Знаменитости, Стиль, Наряд, Ольга Сумская.
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