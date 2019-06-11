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Наталью Холоденко преследуют: детали

Наталью Холоденко преследуют: детали
17:05 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко рассказала про то, что чаще стала замечать знаки.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками.

Сегодня, 11 июня, Наталья Холоденко опубликовала новый снимок в своем Instagram. На фото психолог запечатлена без макияжа, а позади нее можно увидеть множество подвешенных или изображенных на стекле камней, похожих на бриллианты. В подписи телеведущая объяснила, что в последнее время она все чаще видит драгоценные камни, будто они ее преследуют.

 
 
 
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Куда не зайду - ну везде преследуют бриллианты)), к чему бы это?

Допис, поширений Наталья Холоденко (@kholodenkon)

"Куда не зайду - ну везде преследуют бриллианты, к чему бы это?" - написала Холоденко.

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Подписчики принялись строить различные теории: "Я когда хотела очень ребенка, встречались малыши и беременные и я понимала это знак!", "Мы видим везде то, на чем сфокусированы", "Непонятно ваще, ну прям ужас, и чертовски наверное приятно такие непонятные вещи ощущать", "топ - стоп, давайте по-порядку, сначала сережки".

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Знаменитости, Телеведущая, Психолог, Instagram звезд, Украинская телеведущая, Наталья Холоденко.
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