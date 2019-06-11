Скачать
Вторник, 11.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Активистку "Крымской солидарности" задерживали за репост
Активистку "Крымской солидарности" задерживали за репост
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии

Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии
19:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские продолжают участвовать в официальных мероприятиях.

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в графство Камбрия, расположенное на северо-западе Англии. Там представительница королевской семьи засветила довольно будничный образ.

В рамках своего визита герцоги Кембриджские встретились с местными жителями на главной площади города Кесвик. Там принц Уильям и Кейт Миддлтон поинтересовались, с какими трудностями сталкиваются фермеры. Кроме этого, представители Букингемского дворца намерены посетить одну из овечьих ферм, чтобы на практике увидеть проблемные вопросы британцев.

Для официальной поездки Кейт Миддлтон решила отказаться от элегантных платьев и обуви на каблуке, выбрав более будничный образ. Так, герцогиня Кембриджская предстала перед британцами в приталенной коричневой куртке от Troy, черных брюках и удобных ботинках. А вот принц Уильям выбрал классические брюки, рубашку с пуловером и пиджаком.

Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

Ранее британцы признавались журналу People, что во время общения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон они чувствовали, как будто говорят с друзьями. Вероятно, такой стиль casual помогает Кейт завоевать расположение общественности, поэтому люди охотно обсуждают с ней любые темы. Одновременно на кадрах, сделанных во время официальной встречи, видно, насколько герцогиня Кембриджская чувствует себя комфортно в таком наряде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии
Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь