Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские продолжают участвовать в официальных мероприятиях.

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в графство Камбрия, расположенное на северо-западе Англии. Там представительница королевской семьи засветила довольно будничный образ.

В рамках своего визита герцоги Кембриджские встретились с местными жителями на главной площади города Кесвик. Там принц Уильям и Кейт Миддлтон поинтересовались, с какими трудностями сталкиваются фермеры. Кроме этого, представители Букингемского дворца намерены посетить одну из овечьих ферм, чтобы на практике увидеть проблемные вопросы британцев.

Для официальной поездки Кейт Миддлтон решила отказаться от элегантных платьев и обуви на каблуке, выбрав более будничный образ. Так, герцогиня Кембриджская предстала перед британцами в приталенной коричневой куртке от Troy, черных брюках и удобных ботинках. А вот принц Уильям выбрал классические брюки, рубашку с пуловером и пиджаком.

Ранее британцы признавались журналу People, что во время общения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон они чувствовали, как будто говорят с друзьями. Вероятно, такой стиль casual помогает Кейт завоевать расположение общественности, поэтому люди охотно обсуждают с ней любые темы. Одновременно на кадрах, сделанных во время официальной встречи, видно, насколько герцогиня Кембриджская чувствует себя комфортно в таком наряде.