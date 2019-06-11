Королева Рания нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Новости шоу бизнеса: Королева Иордании Рания отпраздновала со своим мужем Абдаллой II 26-летие семейной жизни – нефритовую свадьбу.

Поздравления в честь годовщины свадьбы Рания, которая вышла замуж за Абдаллу II 10 июня 1993 года, публично опубликовала на своей странице в Instagram.

Королева Иордании показала трогательное фото, на котором позирует бок о бок с любимым мужчиной. Снимок является частью фотосессии для рождественской открытки королевской семьи. В подписи женщина призналась в чувствах к избраннику.

"Как же мне повезло, что все эти годы я рядом с тобой. Сегодня, завтра и каждый день – это счастье. Благословение тебе, мой король", – отметила Рания.

23-летняя Рания вышла замуж за Абдаллу II, когда мужчина не считался наследником престола (до 1999 года королем должен был стать его дядя).

Лишь через шесть месяцев после официального объявления их отношений пара поженилась и сыграла настоящую королевскую свадьбу. 26 лет назад, 10 июня, будущая королева Иордании Рания появилась в роскошном платье в восточном стиле, которое было украшена золотой вышивкой. Дизайнером стал британец Брюс Олдфилд.