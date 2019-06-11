Скачать
Вторник, 11.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Активистку "Крымской солидарности" задерживали за репост
Активистку "Крымской солидарности" задерживали за репост
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

Королева Рания нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Королева Рания нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Королева Иордании Рания отпраздновала со своим мужем Абдаллой II 26-летие семейной жизни – нефритовую свадьбу.

Поздравления в честь годовщины свадьбы Рания, которая вышла замуж за Абдаллу II 10 июня 1993 года, публично опубликовала на своей странице в Instagram.

Королева Иордании показала трогательное фото, на котором позирует бок о бок с любимым мужчиной. Снимок является частью фотосессии для рождественской открытки королевской семьи. В подписи женщина призналась в чувствах к избраннику.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

I am so lucky to be by your side, today, tomorrow, and every day to come. God bless you my King #Jordan #LoveJO

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

"Как же мне повезло, что все эти годы я рядом с тобой. Сегодня, завтра и каждый день – это счастье. Благословение тебе, мой король", – отметила Рания.

23-летняя Рания вышла замуж за Абдаллу II, когда мужчина не считался наследником престола (до 1999 года королем должен был стать его дядя).

Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии

Лишь через шесть месяцев после официального объявления их отношений пара поженилась и сыграла настоящую королевскую свадьбу. 26 лет назад, 10 июня, будущая королева Иордании Рания появилась в роскошном платье в восточном стиле, которое было украшена золотой вышивкой. Дизайнером стал британец Брюс Олдфилд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Королевская семья, Годовщина свадьбы, Королева Рания, Королева Иордании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии
Кейт Миддлтон примерила повседневный образ в Камбрии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь