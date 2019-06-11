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Романтика: Крис Хемсворт поделился нежным снимком с женой

Романтика: Крис Хемсворт поделился нежным снимком с женой
21:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Крис Хемсворт умилил поклонников в сети нежным общим снимком со своей любимой женой.

Трогательную фотографию актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Как известно, Крис Хемсворт решил взять творческую паузу в съемках в кино для того, чтобы уделить больше времени своей семье.

В этом году я, вероятно, нигде не буду сниматься. Я просто хочу сейчас быть дома со своими детьми. У них очень важный период взросления. Они такие юные, но прекрасно понимают, что мы редко видимся, – поделился Крис Хемсворт.

 
 
 
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NYC putting on quite a sunset @elsapatakyconfidential @meninblack

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Впоследствии голливудский "Тор" поделился романтичным снимком с женой Эльзой Патаки. Влюбленные сфотографировались во время ужина на мероприятии в Нью-Йорке.

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Известно, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки поженились в 2010 году. После свадьбы знаменитая чета актеров поселилась в роскошном поместье в Байрон-Бэй, в Австралии. Там пара воспитывает троих детей: 7-летнюю дочь Индию и 5-летних близнецов Сашу и Тристана.

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Крис Хемсворт, Знаменитости, Звезды, Актер, Instagram звезд, Австралийский Актер.
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