Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"

Новости шоу бизнеса: В своих социальных сетях Никита Добрынин неоднократно демонстрирует свои чувства к победительнице 9 сезона "Холостяка" Даши Квитковой.

На своей странице в Instagram Добрынин опубликовал романтическое фото с Дашей.

На новой фотографии главный герой 9 сезона "Холостяка" обнимает улыбающуюся любимую. Поклонники пары пришли в восторг от фото и написали в комментариях десятки положительных пожеланий: "Счастливы вместе", "Берегите друг друга, цените и любите", "Пара года", "Вы классные и очень похожи".

"Хочу всегда с тобой вот так гулять с объятиями и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не надо", – трогательно подписал снимок Никита.

24 мая 2019 прошел финал шоу "Холостяк-9", в котором главный герой проекта Никита Добрынин провел последние романтические свидания, после чего решил отдать кольцо блондинке Даше. Уже на постшоу телеведущий разрушил все мифы о шоу "Холостяк". Никита Добрынин стал первым из героев проекта, который продолжил отношения с финалисткой.