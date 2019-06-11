"Великолепная": Ирина Шейк делится сексуальными фото с отдыха

Известная российская модель Ирина Шейк окончательно разорвала отношения со своим бойфрендом и отцом дочери Леи, а после расставания отправилась в путешествие, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха.
После неожиданного подтверждения информации о разрыве одной из самых крепких пар шоу-бизнеса Ирина Шейк отправилась в фантастические места для отдыха. Знаменитая модель поделилась яркими и привлекательными фотографиями на своей странице в Instagram.
На одном из снимков Ирина Шейк позирует в сплошном темном купальнике, стоя на массивном камне на фоне зеленых склонов и небольшого водопада. Упругие и одновременно пышные ягодицы модели видно издалека, поскольку она позировала спиной к камере.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стоит отметить, что в путешествие 33-летняя Ирина отправилась не одна, а в компании двух мужчин, один из которых опубликовал совместное фото на своей странице в Instagram.
Поклонники утверждают, что Ирина Шейк не зря выбрала Исландию для своего путешествия, ведь пейзажи этой страны завораживают красотой и там модель сможет вдохнуть глоток свежего воздуха после скандального расставания.