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"Великолепная": Ирина Шейк делится сексуальными фото с отдыха

"Великолепная": Ирина Шейк делится сексуальными фото с отдыха
23:35 Вт, 11 Июнь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 33-летняя знаменитость щеголяет упругими ягодицами на фоне удивительных пейзажей Исландии.

Известная российская модель Ирина Шейк окончательно разорвала отношения со своим бойфрендом и отцом дочери Леи, а после расставания отправилась в путешествие, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха.

После неожиданного подтверждения информации о разрыве одной из самых крепких пар шоу-бизнеса Ирина Шейк отправилась в фантастические места для отдыха. Знаменитая модель поделилась яркими и привлекательными фотографиями на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Ирина Шейк позирует в сплошном темном купальнике, стоя на массивном камне на фоне зеленых склонов и небольшого водопада. Упругие и одновременно пышные ягодицы модели видно издалека, поскольку она позировала спиной к камере.

 
 
 
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@intimissimiofficial

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Стоит отметить, что в путешествие 33-летняя Ирина отправилась не одна, а в компании двух мужчин, один из которых опубликовал совместное фото на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Seeing Iceland with my loves @irinashayk @giampaolosgura #iceland #irinashayk #giampaolosgura #friendsandfamily #bff thank you @falconeriofficial for such a beautiful trip

Публикация от Ali Kavoussi (@alikavoussi)

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером улетела в Исландию

Поклонники утверждают, что Ирина Шейк не зря выбрала Исландию для своего путешествия, ведь пейзажи этой страны завораживают красотой и там модель сможет вдохнуть глоток свежего воздуха после скандального расставания.

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Все по теме:

Отдых, Модель, Instagram, Ирина Шейк, Снимки, Знаменитость.
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