"Холостяк-9": победительница Даша Квиткова шокировала Сеть

Новости шоу бизнеса: На днях Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Избранница Никиты Добрынина в шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала свою татуировку, набитую на ноге.

24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк. В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта. На пост-шоу Як вийти заміж Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость — они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению. Даша вынуждена была ходить везде с капюшоном на голове, а также не выдавать эмоций на публике.

На нем запечатлена весьма пикантная часть ее ноги, которая обычно прячется под трусиками. На этом участке кожи Даша сделала татуировку — розу, которая отсылает к проекту Холостяк.

"Эту тату я сделала 8го марта, перед тяжелым торнадо в три месяца. Напоминание мне о том, ради кого и чего был пройден этот путь. Напоминание о том, что я стала сильнее. Напоминание о выдержке, которую я приобрела и чему научилась. Напоминание о том, что твое всегда тебя найдет и будет принимать тебя разной. Напоминание о том, что теперь мне нравятся цветы. Оказывается, что все дело в людях, которые тебе их дарят. Напоминание о том, что. я. люблю", — написала под фото победительница шоу Холостяк.

Некоторые подписчики отметили, что такая публикация неуместна, так как является слишком откровенной, а другие наоборот похвалили Дашу и попросили номер тату-мастера.