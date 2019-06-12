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В Сети появились первые подробности свадьбы Дженнифер Лоуренс

В Сети появились первые подробности свадьбы Дженнифер Лоуренс
11:01 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В феврале стало изветсно, что актриса выходит замуж за своего бойфренда Кука Марони, который является директором галереи современного искусства Gladstone Gallery.

Американская оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж за своего бойфренда Кука Марони.

Голливудская красотка Дженнифер Лоуренс — одна из самых успешных молодых актрис западного шоубиза. К своим 28-ми годам девушка успела сняться в 30-ти фильмах, а также получить несколько номинаций на Оскар. Больше всего Джен полюбилась зрителям благодаря франшизам Голодные игры и Люди Х, где сыграла главных женских персонажей.

Также актриса стала любимицей публики благодаря своему бунтарскому настрою, ведь именно она никогда не стесняется в высказываниях, а также любит "почудить" даже на престижных премиях.

Дженнифер Лоуренс рассказала о своем женихе

На днях в западных СМИ появилась новая информация о том, как пройдет свадьба возлюбленных. Издание Entertainment Tonight пообщалось с инсайдером, который рассказал пару подробностей о предстоящем торжестве.

"Скорее всего свадьба состоится в Нью-Йорке. Но это еще не окончательное решение. Они все держат в секрете, потому что приватность для этой пары очень важна. Они скромные, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах, — рассказал инсайдер. — Главное для них – разделить любовь с друзьями и семьей и поделиться своим счастьем с самыми близкими".

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Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Дженнифер Лоуренс, Кук Марони.
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