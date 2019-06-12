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Меган Маркл предложили стать редактором британского Vogue

Меган Маркл предложили стать редактором британского Vogue
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: epa.eu

Новости шоу бизнеса: Для Меган Маркл писать публикации – это не новинка. До королевской свадьбы она активно вела блог, в котором рассказывала о себе и делилась секретами питания или ухода за собой.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не планирует засиживаться в декретном отпуске, поэтому как можно скорее вернется к исполнению королевских обязанностей. Однако молодая мамочка получила еще одно престижное предложение стать приглашенным редактором британского журнала Vogue.

Как сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдеров, такое приглашение герцогиня Сассекская приняла. Меган Маркл приступит к подготовке сентябрьского выпуска британского Vogue в тандеме с главным редактором – 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

При этом инсайдеры предполагают, что настойчивая жена принца Гарри может не только помочь создать первый осенний выпуск глянца, но и продолжить сотрудничество с изданием. Благодаря своей популярности в Великобритании и во всем мире Меган Маркл сможет привлечь к Vogue немало влиятельных женщин.

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Меган выразит на страницах журнала свое мнение и привлечет влиятельных женщин, которые напишут о себе эссе, – рассказал инсайдер.

Кроме работы редактора, герцогиня Сассекская планирует поделиться архивными снимками, которые до сих пор не появлялись в сети или СМИ. Фото сделал принц Гарри незадолго до рождения первенца.

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Vogue, Знаменитости, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Колевская семья.
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