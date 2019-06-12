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Восточная красотка: Джамала опубликовала фото в любимом наряде

Восточная красотка: Джамала опубликовала фото в любимом наряде
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 12 июня, Джамала в своем Instagram опубликовала новый снимок.

Украинская певица Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок, где она запечатлена в вышиванке.

Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.

На фото она запечатлена в окружении голубых стен города Шефшауен, который находится в Марокко. Певица предстала перед зрителями в платье миди-длинны с вышитыми узорами с мотивом традиционного украинского орнамента. Выглядит восточная красотка очень гармонично. 

 
 
 
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Час вигуляти одну з улюблених вишиванок старими вулицями Шефшауена #jamala #Morocco #вишиванка #Ukrainianstyle #chefchaouen

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала взбудоражила поклонников соблазнительным снимком

"Час вигуляти одну з улюблених вишиванок старими вулицями Шефшауена", — написала под фото артистка.

Поклонники задарили артистку комплиментами: "Какая красота! Вам очень идет", "Тобi дуже личить вишиванка, неймовiрно гарно", "Класс! Кросы с вышиванкой агонь!", "Голубой город. Как безоблачное небо. Очень красиво", "Красотка восточная!", "Такі кольори", "Какая красивая и Вы и вышивнка. Мне кажется,самая красивая из всех ваших".

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Все по теме:

Вышиванка, Знаменитости, Стиль, Наряд, Джамала, Восточная красотка.
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