Гитарист "Ляписа Трубецкого" впал в кому после нападения неизвестных

Новости шоу бизнеса: Вечером 6-го июня музыканта доставили в реанимацию без сознания и с телесными повреждениями.

Гитарист групп Trubetskoy и "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко впал в кому.

Как рассказал местному "Еврорадио" продюсер группы Евгений Калмыков, в этот вечер Руслан зашел в бар на улице Солтыса буквально на несколько минут. Далее музыканта нашли без сознания, однако до сих пор неизвестно кто.

"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. На часах было 22:28. В 22:30 он оттуда вышел, выпив на баре бокал. Есть видеозапись его пребывания в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до сих пор сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями", - рассказал Калымков.

По словам продюсера, музыкант кивнул неизвестному и вышел из бара. В 23:30 неизвестные уже доставили его в реанимацию.

"Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию", - добавил продюсер.

В свою очередь, сестра музыканта рассказала, что при себе Владыко имел барсетку, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без вещей.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил журналистам, что по факту получения Русланом Владыко телесных повреждений возбуждено уголовное дело. На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются.