Скачать
Среда, 12.06.2019
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
У Зеленского заявили, что о высоких тарифах Зеленский шутил, но снизить не обещал
Герус: Зеленский не обещал снизить тарифы
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Гитарист "Ляписа Трубецкого" впал в кому после нападения неизвестных

Гитарист "Ляписа Трубецкого" впал в кому после нападения неизвестных
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вечером 6-го июня музыканта доставили в реанимацию без сознания и с телесными повреждениями.

Гитарист групп Trubetskoy и "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко впал в кому. 

Как рассказал местному "Еврорадио" продюсер группы Евгений Калмыков, в этот вечер Руслан зашел в бар на улице Солтыса буквально на несколько минут. Далее музыканта нашли без сознания, однако до сих пор неизвестно кто.

"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. На часах было 22:28. В 22:30 он оттуда вышел, выпив на баре бокал. Есть видеозапись его пребывания в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до сих пор сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями", - рассказал Калымков.

По словам продюсера, музыкант кивнул неизвестному и вышел из бара. В 23:30 неизвестные уже доставили его в реанимацию.

"Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию", - добавил продюсер.

Группа Kiss едет в Украину: самые интересные детали предстоящего концерта

В свою очередь, сестра музыканта рассказала, что при себе Владыко имел барсетку, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без вещей.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил журналистам, что по факту получения Русланом Владыко телесных повреждений возбуждено уголовное дело. На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Ляпис Трубецкой, Кома, Руслан Владыко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Экс-депутат Одесского горсовета не пойдет в Раду по списку партии &quot;Слуга народа&quot;
Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
Делегация СНБО посетила зону ООС
Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины
Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь