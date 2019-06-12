Эдгар Каминский подавал на развод со Славой Каминской еще в 2017 году

Новости шоу бизнеса: Эдгар Каминский впервые откровенно написал о разводе со Славой и о том, почему принял такое решение.

По его словам, впервые о расставании он задумался в 2017 году.

Эдгар Каминский нарушил молчание, которое они со Славой хранили в течение недели, и публично прокомментировал развод. Совместное фото, под которым известный пластический хирург написал откровенное признание, он опубликовал на своей странице в Instagram.

Эдгар написал, что решил выложить все, как есть, потому что прочитал много гневных комментариев.

Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарным ей за что-то отдельно. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешены и обдуманы, – написал Эдгар Каминский.

После этого он добавил, что впервые подал заявление на развод еще в 2017 году. Однако через полгода, накануне судебного процесса, решил дать себе второй шанс.

"Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года – 2 года анализов, сравнений, выводов", – признался пластический хирург.

Однако после этого он отметил, что он принял решение и оно связано только с его женой, Славой и ни с кем другим. "Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не более 20-ти человек. Они непубличны и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять, что произошло. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", – продолжил Эдгар Каминский.

В завершение он попросил фанатов уважать их семью и не писать гневных комментариев, а подойти к своему любимому человеку и сказать ему о своей любви.