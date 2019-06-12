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Среда, 12.06.2019
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Эдгар Каминский подавал на развод со Славой Каминской еще в 2017 году

Эдгар Каминский подавал на развод со Славой Каминской еще в 2017 году
16:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эдгар Каминский впервые откровенно написал о разводе со Славой и о том, почему принял такое решение.

По его словам, впервые о расставании он задумался в 2017 году.

Эдгар Каминский нарушил молчание, которое они со Славой хранили в течение недели, и публично прокомментировал развод. Совместное фото, под которым известный пластический хирург написал откровенное признание, он опубликовал на своей странице в Instagram.

Эдгар написал, что решил выложить все, как есть, потому что прочитал много гневных комментариев.

Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарным ей за что-то отдельно. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешены и обдуманы, – написал Эдгар Каминский.

После этого он добавил, что впервые подал заявление на развод еще в 2017 году. Однако через полгода, накануне судебного процесса, решил дать себе второй шанс.

 
 
 
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Прочёл много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. ⠀ Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. ⠀ Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. ⠀ Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. ⠀ Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. ⠀ Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. ⠀ Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали). ⠀ Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. ⠀ Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. ⠀ Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. ⠀ Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях.

Допис, поширений Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

"Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года – 2 года анализов, сравнений, выводов", – признался пластический хирург.

Однако после этого он отметил, что он принял решение и оно связано только с его женой, Славой и ни с кем другим. "Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не более 20-ти человек. Они непубличны и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять, что произошло. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", – продолжил Эдгар Каминский.

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В завершение он попросил фанатов уважать их семью и не писать гневных комментариев, а подойти к своему любимому человеку и сказать ему о своей любви.

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Знаменитости, Звезды, Instagram звезд, Эдгар Каминский, Слава Каминская.
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