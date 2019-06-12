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Среда, 12.06.2019
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Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины

Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 12 июня, Злата Огневич опубликовала в своем Instagram новое видео.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала новое видео с тренировки в своем Instagram.

Известная украинская певица Злата Огневич — настоящая любимица публики. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где делиться с подписчиками лайфхаками, высказывает реакцию на общественные и политические события в стране и мире, делится фото с путешествий и рассказывает о своей жизни. Поклонники никак не могут дождаться, когда Злата выйдет замуж и обзаведется потомством, а девушка тем временем упорно работает и говорит, что уже давно "замужем за своей работой".

На видео она запечатлена у балетного станка во время тренировки. В публикации Злата указала преподавателя, с которым занимается балетом, а также на записи продемонстрировала свои навыки. Отметим, что успехи у певицы колоссальные. 

 
 
 
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І тільки вправи з балету разом з @astiasya @astidanceschool можуть привести моє тіло і розум до тями))) Те, що тренується сила волі- однозначно А ще: літо, жара, я вся мокра після цих занять, а значить, йде класна сушка Дівчата, хто хоче зайнятися собою і перейти на іншу систему харчування, а також- посилити спортивну активність ЛІТО- це найкраща можливість! Вперед . #златаогневич #sport #ballet #stretching #healthylifestyle #zlataognevich #singer #music #ЯтОжЕТакМогу

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Боксерка": Злата Огневич в спортивках и на каблуках

"І тільки вправи з балету разом з @astiasya @astidanceschool можуть привести моє тіло і розум до тями. Те, що тренується сила волі — однозначно. А ще: літо, жара, я вся мокра після цих занять, а значить, йде класна сушка. Дівчата, хто хоче зайнятися собою і перейти на іншу систему харчування, а також посилити спортивну активність ЛІТО — це найкраща можливість! Вперед", — написала под видео певица.

Напомним, 33-летняя артистка призналась журналистке, что временами сталкивается с депрессией. Однако в ее холодильнике всегда есть средство для поднятия настроения — алкоголь.

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Знаменитости, Балерина, Злата Огневич, Растяжка, Пластичная Злата Огневич.
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