Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 12 июня, Злата Огневич опубликовала в своем Instagram новое видео.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала новое видео с тренировки в своем Instagram.

Известная украинская певица Злата Огневич — настоящая любимица публики. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где делиться с подписчиками лайфхаками, высказывает реакцию на общественные и политические события в стране и мире, делится фото с путешествий и рассказывает о своей жизни. Поклонники никак не могут дождаться, когда Злата выйдет замуж и обзаведется потомством, а девушка тем временем упорно работает и говорит, что уже давно "замужем за своей работой".

На видео она запечатлена у балетного станка во время тренировки. В публикации Злата указала преподавателя, с которым занимается балетом, а также на записи продемонстрировала свои навыки. Отметим, что успехи у певицы колоссальные.

"І тільки вправи з балету разом з @astiasya @astidanceschool можуть привести моє тіло і розум до тями. Те, що тренується сила волі — однозначно. А ще: літо, жара, я вся мокра після цих занять, а значить, йде класна сушка. Дівчата, хто хоче зайнятися собою і перейти на іншу систему харчування, а також посилити спортивну активність ЛІТО — це найкраща можливість! Вперед", — написала под видео певица.

Напомним, 33-летняя артистка призналась журналистке, что временами сталкивается с депрессией. Однако в ее холодильнике всегда есть средство для поднятия настроения — алкоголь.