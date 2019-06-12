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Свадьба дочери Шварценеггера и Криса Пратта: новые фото

Свадьба дочери Шварценеггера и Криса Пратта: новые фото
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 29-летняя Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта.

Через несколько дней после звездной свадьбы в сети начинают появляться фотографии знаменитостей с торжественного празднования.

Как сообщалось ранее, первое платье без бретелек и с длинным шлейфом старшая дочь Арнольда Шварценеггера выбрала от бренда Armani. Оказалось, что платье для вечернего празднования 29-летняя Кэтрин приобрела в том же модном доме.

Второе свадебное платье отличалось цветом – оно было не белым, а в оттенке "айвори", а на руках были спущенные шлейки в виде полосок.

Также для создания второго платья использовался шелк, а не кружевная органза. Однако и в этом свадебном наряде Кэтрин Шварценеггер отдала предпочтение шлейфу, который держала в руке, а не одинаковой длине.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт сыграли тайную свадьбу

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта прошла в Калифорнии в субботу, 8 июня. Несмотря на публичную жизнь, звездная пара захотела приватности на своем празднике, поэтому из-за отсутствия СМИ фотографии с торжества начинают появляться в сети почти через неделю после свадьбы.

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Свадьба, Платье, Свадебный наряд, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер.
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