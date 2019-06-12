"Относитесь с уважением": автор сериала "Чернобыль" обратился с просьбой к туристам

Новости шоу бизнеса: Ранее стало известно, что по завершении 5-серийного проекта HBO спрос на туризм в Чернобыльскую зону отчуждения вырос на 40%.

Сценарист нашумевшего сериала "Чернобыль" американского канала HBO Крэйг Мэйзин обратился с просьбой к туристам, которых проект вдохновил на поездку в Чернобыльскую зону отчуждения.

На личной странице в Twitter Мэйзин напомнил, что Чернобыль, прежде всего, - место страшной катастрофы.

"Замечательно, что "Чернобыль" от HBO поспособствовал волне туризма в Зону отчуждения. Я видел фотографии. Если и вы посещаете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой", - написал сценарист.

Сериал "Чернобыль" - проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина. Фильм вышел на экраны 6 мая. В основе сюжета - авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события вокруг инцидента в последующие несколько лет. Главными персонажами сериала стали заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Валерий Легасов и заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина. Герои фильма бросают все силы на ликвидацию последствий аварии, а далее на изучение ее причин.