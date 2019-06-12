Будет ли продолжение у сериала "Чернобыль" от HBO: есть ответ

Новости культуры: Сценарист сериала опроверг информацию о продолжении сериала "Чернобыль".

Информация о том, что команда HBO снимет шестую серию сериала "Чернобыль", оказалась неправдивой.

Об этом написал сценарист мини-сериала Крейг Мазин в своем Twitter, отвечая на вопрос журналиста Остапа Ярыша.

"Добрый день! Украинские СМИ пишут, что вы планируете снять 6-й эпизод "Чернобыля", который станет документальным фильмом о зоне отчуждения. Это правда? Не могли бы вы рассказать больше?" - спросил журналист. "Это неправда", - лаконично ответил сценарист. Также о том, что продолжения сериала не будет, он рассказывал в комментарии Metro.

Ранее на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" от американской компании HBO может получить продолжение.