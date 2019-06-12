"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке

Новости шоу бизнеса: Певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, рассказала о знакомстве с мужем и характере избранника.

В субботу, 1 июня, Алина Гросу официально вышла замуж. Певица расписалась со своим избранником и поменяла статус "невесты" на "жену". Пара снялась в романтичной фотосессии на фоне роскошного пейзажа. Гросу позировала в длинном белом платье с открытыми плечами, а жених - в классическом черном костюме.

"Роспись уже была (1 июня), чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви.." - написала об этом важном событии Алина Гросу.

Стоит отметить, что свадьба Гросу и ее избранника состоится позже. По словам крестной артистки Ирины Билык, торжество запланировано на конец июня 2019 года. Праздник состоится в одном из самых красивых городов мира - Венеции (Италия).

А пока подготовка к свадебной церемонии Гросу в полном разгаре, 24-летняя звезда решила поделиться интересными фактами о своем супруге.

"Когда я впервые увидела будущего мужа, то подумала: "Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути… Никогда бы не хотела себе такого мужа". Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе", - делится Алина в Instagram.