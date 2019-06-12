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Среда, 12.06.2019
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"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке

"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке
21:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, рассказала о знакомстве с мужем и характере избранника.

В субботу, 1 июня, Алина Гросу официально вышла замуж. Певица расписалась со своим избранником и поменяла статус "невесты" на "жену". Пара снялась в романтичной фотосессии на фоне роскошного пейзажа. Гросу позировала в длинном белом платье с открытыми плечами, а жених - в классическом черном костюме.

"Роспись уже была (1 июня), чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви.." - написала об этом важном событии Алина Гросу.

Стоит отметить, что свадьба Гросу и ее избранника состоится позже. По словам крестной артистки Ирины Билык, торжество запланировано на конец июня 2019 года. Праздник состоится в одном из самых красивых городов мира - Венеции (Италия).

А пока подготовка к свадебной церемонии Гросу в полном разгаре, 24-летняя звезда решила поделиться интересными фактами о своем супруге.

 
 
 
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Интервью для @wmjru Для тех, кто не смог найти 1| В этом году я впервые... вышла замуж. 2| Я никогда не забуду... это событие. 3| Мой главный недостаток... - я от мозга до костей творческая личность. 4| Но это и мое главное достоинство.Живу вдохновением. И по-настоящему счастлива, только когда оно есть. 5| Меня часто сравнивают... со мной в детстве. С теми песнями, кудряшками, веснушками. 6| Когда я была маленькая, меня называли... бджілка (пчелка). 7| Я никогда не откажусь от... своей профессии, считаю что девушка/женщина все-таки должна работать и развиваться всю жизнь. 8| Но всегда отказываюсь от...обыденности и рутинной работы. Считаю, что по-настоящему хорошо сделано дело, когда ты его делаешь с любовью и получаешь удовольствие от каждого мгновения в достижении своих целей. 9| Самый безумный поступок в моей жизни... - поедание пирожных на ночь. 10| Я мечтаю о... большой-пребольшой счастливой семье с тремя детишками. 11| В любой непонятной ситуации... я нахожу смысл. 12| Больше всего на свете я боюсь...потерять близких мне людей. И пчел. 13| Я плачу, когда... смотрю сцены с собой в фильмах, где я плачу. 14| Идеальный выходной, когда... все дела сделаны и ты можешь спокойно насладиться времяпрепровождением с семьей. 15| Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором. 16| Когда меня никто не видит, я... пою песни Стаса Михайлова (и если никто не слышит). 17| В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе... брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы "М". Настоящий лидер. И я всячески стараюсь быть более покладистой, даже имея свой боевой характер. Иногда у меня, конечно, получается не очень... Но это уже совсем другая история. 18| Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: "Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа". Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе. 19| Знакомство с его родителями прошло, (продолжение в комментариях)

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу вышла замуж: первые фото с бракосочетания певицы

"Когда я впервые увидела будущего мужа, то подумала: "Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути… Никогда бы не хотела себе такого мужа". Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе", - делится Алина в Instagram.

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Певица, Артистка, Алина Гросу.
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