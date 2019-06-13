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Юрий Горбунов выиграл в конкурсе "Папа года"

Юрий Горбунов выиграл в конкурсе "Папа года"
09:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Юрий Горбунов тем временем, пока поклонники гадали, беременна ли его жена, успел поучаствовать в конкурсе Папа года.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал о достижении в своем Instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. Последних пару месяцев в Сети то и дело всплывали слухи о том, что Катя Осадчая снова беременна. Так, на новых снимках в своем Instagram она часто появлялась в одежде, которая прикрывала живот и многие посчитали это знаком того, что телеведущая в положении.

Вчера, 12 июня, Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram новые фото, а в подписи к ним сообщил, что выиграл в конкурсе Папа года, который устроил женский портал. Также он мило поблагодарил свою жену Катю Осадчую за поддержку и сказал, что без нее он бы не смог получить эту награду. 

Юрий Горбунов поделился редким фото с подросшим сыном

"Ну ось! Я Тато року! Це дуже приємно і відповідально! Я дякую всім за підтримку, всім хто голосував, моєму рідному 1+1 і звичайно — своїй дружині! Без тебе, Катерино, нічого б не було!" — написал Горбунов под фото.

Как сообщалось ранее, украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов прогулялся с малышом Иваном в Киевском парке.

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Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, папа года, Тато року.
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