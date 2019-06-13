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Никита Добрынин поделился подробностями о жизни с Дашей Квитковой

Никита Добрынин поделился подробностями о жизни с Дашей Квитковой
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 12 июня, Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился в своем Instagram чувствами к победительницу проекта Даше Квитковой.

24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк. В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта. На пост-шоу Як вийти заміж Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость — они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению. Даша вынуждена была ходить везде с капюшоном на голове, а также не выдавать эмоций на публике.

На фото он возлюбленной Дашей запечатлены в спортзале после тренировки. Под фотографией Добрынин необычно признался в чувствах своей девушке. 

Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"

"Ради тебя хоть 300 выпадов, хоть питание 7 раз в день. Спасибо, мой главный мотиватор", — написал Никита.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Очень круто смотритесь, берегите вообще счастье и ваши горячие, искренние сердца", "Я радію за вас так, як мама радіє за своїх дітей", "С первого раза не узнала Дашу", "Бусінки, Нікіта, бажаю вам завжди щиро отак виглядати щасливим! Привіт,з Франківська", "Ви найкращі. Так тримати".

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Знаменитости, Холостяк, Никита Добрынин, Холостяк 9, Даша Квиткова.
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