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Даша Астафьева примерила образ скромницы

Даша Астафьева примерила образ скромницы
11:12 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева прокатилась в киевском метро.

Соответствующие фото появились на странице артистки в Instagram. Причину своего посещения метрополитена Даша не уточнила, лишь поблагодарила свой "тайный продакшн".

"Спасибо "Тайный мой продакшн", - написала под одним из снимков Астафьева.

В подписи к другому фото певица отметила, что "метрополитен днем и метрополитен ночью - два разных человека". 

 
 
 
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11.06 спасибо «Тайный мой продакшн» #нувыпоняли

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)  

 
 
 
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Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека))

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Sexy cat": Даша Астафьева показала пикантный ролик со съемок

В подземку Даша спустилась в скромном образе: в белом платье миди в черный горох, поверх которого надела пояс-корсет, и туфлях на невысоком каблуке. Свой образ певица дополнила длинной косой, которую уложила на одну сторону.

Поклонники принялись активно комментировать снимки. Одни считают, что это "постановочные" фото, другие порадовались, что "хоть кто-то из знаменитостей в метро ездит".

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Даша Астафьева, Знаменитости, Скромность.
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