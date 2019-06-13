Даша Астафьева примерила образ скромницы

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева прокатилась в киевском метро.

Соответствующие фото появились на странице артистки в Instagram. Причину своего посещения метрополитена Даша не уточнила, лишь поблагодарила свой "тайный продакшн".

"Спасибо "Тайный мой продакшн", - написала под одним из снимков Астафьева.

В подписи к другому фото певица отметила, что "метрополитен днем и метрополитен ночью - два разных человека".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11.06 спасибо «Тайный мой продакшн» #нувыпоняли Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Июн 2019 в 12:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека)) Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Июн 2019 в 12:15 PDT

В подземку Даша спустилась в скромном образе: в белом платье миди в черный горох, поверх которого надела пояс-корсет, и туфлях на невысоком каблуке. Свой образ певица дополнила длинной косой, которую уложила на одну сторону.

Поклонники принялись активно комментировать снимки. Одни считают, что это "постановочные" фото, другие порадовались, что "хоть кто-то из знаменитостей в метро ездит".