Мелания Трамп потрясла стильным нарядом на встрече с президентом Польши

После международной поездки Дональд и Мелания Трамп продолжают официальные встречи в Белом доме.
Встреча двух президентов приковала внимание всех мировых СМИ. Но пока эксперты обсуждали важность переговоров и их ход, в сети оценили элегантные наряды первых леди, которые покорили изяществом.
Так, известная модница Мелания Трамп сумела удивить поклонников, не надев одно из роскошных платьев. Она встретила гостей в классическом штанном костюме с удлиненным пиджаком и белой рубашке. Нежно-розовый наряд первая леди США выбрала из коллекции Calvin Klein и дополнила его белыми туфлями-лодочками. Кроме этого, Мелания Трамп немного нарушила протокол, расстегнув верхние пуговицы своей рубашки.
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Great to welcome back President Duda & Mrs. Kornhauser-Duda of Poland at the @WhiteHouse today!
В то же время Агата Корнхаузер-Дуда предстала перед камерой в изящном черно-белом платье с асимметричным вырезом. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и украшениями.
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President @realdonaldtrump and @flotus welcomed President Andrzej Duda and Mrs. Agata Kornhauser-Duda of Poland to the White House today!
Замечательно, что президент Польши и его супруга здесь. Я с нетерпением жду разговора с госпожой Дудой о детях и о том, с чем они сталкиваются в нашей стране и в Польше. Мы обсуждали это во время нашей первой встречи и будем продолжать эту особую тему сейчас, – анонсировала перед журналистами Мелания Трамп.