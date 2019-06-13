Мелания Трамп потрясла стильным нарядом на встрече с президентом Польши

Новости шоу бизнеса: Вчера, 12 июня, президентская чета встретилась с главой Польши Анджеем Дудой и очаровательной первой леди Агатой.

После международной поездки Дональд и Мелания Трамп продолжают официальные встречи в Белом доме.

Встреча двух президентов приковала внимание всех мировых СМИ. Но пока эксперты обсуждали важность переговоров и их ход, в сети оценили элегантные наряды первых леди, которые покорили изяществом.

Так, известная модница Мелания Трамп сумела удивить поклонников, не надев одно из роскошных платьев. Она встретила гостей в классическом штанном костюме с удлиненным пиджаком и белой рубашке. Нежно-розовый наряд первая леди США выбрала из коллекции Calvin Klein и дополнила его белыми туфлями-лодочками. Кроме этого, Мелания Трамп немного нарушила протокол, расстегнув верхние пуговицы своей рубашки.

В то же время Агата Корнхаузер-Дуда предстала перед камерой в изящном черно-белом платье с асимметричным вырезом. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и украшениями.

Замечательно, что президент Польши и его супруга здесь. Я с нетерпением жду разговора с госпожой Дудой о детях и о том, с чем они сталкиваются в нашей стране и в Польше. Мы обсуждали это во время нашей первой встречи и будем продолжать эту особую тему сейчас, – анонсировала перед журналистами Мелания Трамп.