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Мелания Трамп может стать гостьей финала "Мисс Украина"

Мелания Трамп может стать гостьей финала "Мисс Украина"
21:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первую леди США Меланию Трамп пригласили в Киев.

Национальный комитет конкурса красоты "Мисс Украина" сообщил о том, что Мелания Трамп может стать гостьей финала конкурса в этом году.

На официальном YouTube-канале конкурса организаторы мероприятия поделились новым роликом. На видео директор "Мисс Украины" Виктория Киосе рассказала, почему комитет конкурса принял такое решение. Она отметила, что это может стать настоящим "сюрпризом для каждой украинки".

"Эта женщина является примером для нас и многих людей, а этот визит может быть первым и историческим в рамках проекта Miss Ukraine", - поделилась Виктория Киосе.

Также на своей официальной странице на Facebook организаторы показали, что написано в письме к первой леди США.

Такие разные: Мелания Трамп и Бриджит Макрон продемонстрировали кардинально разные образы

Ранее сообщалось, что на сайте конкурса красоты "Мисс Украина" появились имена и фото первых 10 претенденток на титул этого года.

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Конкурс, Конкурс красоты, Мисс-Украина, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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