Скачать
Пятница, 07.06.2019
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Эксперты оценили изменения климата Сибири
Эксперты оценили изменения климата Сибири

Такие разные: Мелания Трамп и Бриджит Макрон продемонстрировали кардинально разные образы

Такие разные: Мелания Трамп и Бриджит Макрон продемонстрировали кардинально разные образы
11:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что не встреча двух политиков вызвала резонанс в сети, а наряд первых леди.

Международный тур по странам Европы для Дональда и Мелании Трамп не завершился. После Великобритании президентская чета отправилась во Францию, где их встретили Эммануэль и Бриджит Макрон. И все журналисты и очевидцы обратили внимание не на важную встречу, а на кардинально разные образы двух красавиц.

Европа отмечает 75-летие высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Так, 5 июня в Великобритании устроили торжественный парад, в котором приняла участие королева Елизавета II, а 6 июня памятные мероприятия состоялись во Франции.

Американская пара Дональд и Мелания Трамп отправились в страну на президентском вертолете. Там их ждали Эммануэль Макрон и его очаровательная жена Бриджит. 

Мелания Трамп придерживалась этикета и выбрала для торжественная события классическое черное пальто и платье. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и массивными солнцезащитными очками. А вот Бриджит Макрона красовалась рядом с Меланией в светлом платье и пальто. Наряд украшали золотистые пуговицы, которые добавили роскоши к образу французской первой леди. Таким образом влиятельные женщины продемонстрировали кардинально разные образы, которіе в сети окрестили "инь и янь". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW President Trump and First Lady Melania Trump paying their respects at the Normandy American Cemetery to commemorate the 75th anniversary of the D-Day landings (June 6, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Как стюардесса: Мелания Трамп вызвала неоднозначную реакцию выбором наряда

В рамках мероприятий Дональд и Мелания возложили цветы на могилы погибших солдат, которые во время Второй мировой войны отдали свою жизнь. Также они приняли участие в параде, где прочитали совместную молитву.

Напомним, американские гости побывали на приеме у Елизаветы II и встретились с премьер-министром королевства Терезой Мэй. Вчера, 5 июня, чета появились на мероприятии, посвященном 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Стиль одежды, Первая Леди, Элегантный стиль, Мелания Трамп, Бриджит Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
02 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского пояснили конституционность указа о роспуске Рады
05 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь