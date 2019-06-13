Британскую певицу обвинили в фотошопе своего детского снимка

Новости шоу бизнеса: На этот раз большинство фолловеров встало на сторону певицы и посоветовало ей не обращать внимания на хейтеров.

Пару недель назад Дуа Липа опубликовала фото себя в детстве, отмечая 30 млн подписчиков на своей странице в Instagram. Каково же было удивление певицы, когда наравне с поздравлениями в комментариях появилось множество обвинений в том, что она увеличила себе губы на снимке. Очевидно, пользователи не желали униматься, и звезде пришлось ответить на претензии.

"Никто никогда не поверит, что эти губы натуральные", "Зачем фотошопить детское фото, тебе это не нужно", "Корректировать детские снимки это новый уровень глупости", — прокомментировали пользователи пост певицы.

Подобных отзывов накопилось так много, что Дуа Липа не выдержала и опубликовала целую серию фотографий, чтобы сомневающиеся могли лучше рассмотреть ее губы с разных ракурсов.

"Люди, которые утверждают, что я отфотошопила свои детские фото ради того, чтобы мои губы казались больше, просто сумасшедшие! Не могу поверить, что мне приходится защищать себя", — написала звезда.

"Люди просто не могут осознать, что многие рождаются с пухлыми губами", "Не нужно оправдываться перед ненормальными", "Расслабься, ты прекрасно знаешь, что твоя красота естественна и натуральна", — написали поклонники.