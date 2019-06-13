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В кожаном мини-платье: Дженнифер Энистон на премьере фильма "Загадочное убийство"

В кожаном мини-платье: Дженнифер Энистон на премьере фильма "Загадочное убийство"
16:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Энистон продолжает покорять Голливуд и сердца поклонников.

На этой неделе она представила свой новый фильм "Загадочное убийство" в Лос-Анджелесе, а также вспомнила прошлый проект "Друзья" и поделилась своим мнением по поводу того, как поживают Рэйчел и Росс.

50-летняя Дженнифер Энистон вышла на красную дорожку в Regency Village Theatre, продвигая комедийный боевик от режиссера шоу "Парки и зоны отдыха". Актриса позировала фотографам в кожаном мини-платье от Celine By Hedi Slimane и открытых босоножках на высоком каблуке.

К звезде присоединился коллега по фильму и ее экранный муж Адам Сэндлер, который из всех возможных костюмов предпочел спортивный.

Несмотря на огромной послужной список, Дженнифер продолжают расспрашивать о самом громком ее проекте — сериале "Друзья". Энистон спросили, как по ее мнению, сложилась жизнь Рэйчел и Росса и являются ли они парой по сей день. На это звезда уверенно ответила: "Да, конечно".

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Напомним, в финале шоу героиня Дженнифер предложила персонажу Дэвида Швиммера начать все с чистого листа, а к тому времени у пары уже подрастала дочь Эмма. «Думаю, она повзрослела. Сейчас Эмма, наверное, учится в школе", — предположила актриса.

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Загадочное убийство, Дженнифер Энистон, Стиль, Актриса, Образ, Наряд, Адам Сэндлер.
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