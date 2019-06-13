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Дело о расторжении брака Славы и Эдгара Каминских перенесли: подробности

Дело о расторжении брака Славы и Эдгара Каминских перенесли: подробности
17:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сторонники Славы Каминской, которая выступает в составе популярной группы "НеАнгелы", до сих пор не могут оправиться от новости о ее разводе с Эдгаром.

12 июня должно состояться судебное заседание по их делу, однако его перенесли.

Как сообщает СМИ, рассмотрение дела о разводе Эдгара и Славы Каминских должно было состояться в Подольском районном суде города Киева. Однако служители Фемиды не смогли отменить брак, поскольку звездные супруги проигнорировали заседание. В зале присутствовали только юристы Эдгара Каминского, которые поддержали решение о переносе рассмотрения дела на другой день.

В то же время представители Славы из "НеАнгелов" сообщили, что певице требуется дополнительное время, чтобы урегулировать все спорные вопросы. Сейчас судьи запланировали рассмотрение дела на 1 июля.

Известно, что пара стремится избежать в этой ситуации огласки, поэтому попросили служителей Фемиды следующее заседание сделать закрытым. Представители СМИ и общественность сможет узнать детали развода Славы и Эдгара только из официальных документов суда.

Слава и Эдгар Каминские были одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. После свадьбы пары, которая состоялась 16 июля 2014 года, влюбленные часто появлялись на светских мероприятиях, демонстрируя семейную идиллию. Любили Эдгар и Слава публиковать совместные фото с двумя общими детьми – 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой.

Однако 5 июня на сайте Подольского районного суда появилось заявление на развод. Его подал Эдгар Каминский 19 апреля. После распространения информации в СМИ ни Слава, ни ее экс-возлюбленный не комментировали причин разрыва.

 

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Впоследствии известный пластический хирург опубликовал сообщение, в котором обратился ко всем хейтерам, которые засыпали его страницу гневными комментариями. Эдгар Каминский пояснил, что впервые подал на развод в 2017 году, однако заседанием суда отменил заявление. На протяжении 2 лет он давал себе шанс передумать, однако решил все же довести дело до конца. О причинах развода Эдгар решил не говорить, отметив, что его смогут понять только самые близкие люди.

"Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не более 20-ти человек. Они непубличны и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять, что произошло. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", – заявил Эдгар Каминский.

Зато Слава избегает общения с журналистами и отказывается комментировать личную жизнь.

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Все по теме:

Развод, Певица, Эдгар Каминский, Слава Каминская, Солистка группы "НеАнгелы".
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