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Как по-летнему: изысканная Лилия Ребрик порадовала фото в необычной вышиванке

Как по-летнему: изысканная Лилия Ребрик порадовала фото в необычной вышиванке
20:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лилия Ребрик любит стильные вещи, которые подчеркивают ее стройную фигуру.В гардеробе украинской звезды есть нетипичная вышиванка, которая потрясает красотой.

Как известно, знаменитая Лилия Ребрик, кроме карьеры телеведущей, еще и активный блогер. В Instagram она часто публикует кадры из личной жизни и закулисья съемок. На днях Лилия Ребрик показала, как проходит ее отдых после работы.

На опубликованных кадрах видно, как звезда позирует возле офиса в роскошном белом платье-вышиванке с ярким принтом. Наряд выглядел довольно необычно благодаря темно-синей юбке на завязках с едва заметным орнаментом, которую она надела поверх. Оба изделия принадлежат дизайнеру Оксане Полонец. Выглядел национальный наряд по-современному и очень стильно.

"Мне кажется, это очень изысканно", – лаконично написала Лилия Ребрик.

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Знаменитость не упустила возможности отдохнуть и в стильном наряде забралась на цветной гамак. Ее летний образ дополнил освежающий коктейль.

"Две недели лета, только два дня высоких температур, и уже много жалоб на "ад на улице". Но от меня вы такого не услышите! Люблю лето за солнышко и жару, за клубнику и черешню, за холодные коктейли и лежаки на пляже", – поделилась Лилия Ребрик.

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Знаменитости, Актриса, Лилия Ребрик, Телеведущая, Украинские звезды.
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