Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники

Новости шоу бизнеса: 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали родителями чуть больше месяца назад.

Друзья пары рассказали, что супруги справляются с новой ролью на отлично.

Секрет успеха герцогов Сассекский в том, что они разделили между собой обязанности по дому и уходу за ребенком.

Чтобы помочь супруге принц Гарри взял на себя ответственность за подгузники. Кроме того, если к ним в приходят гости, то он сам делает им чай и подает его. Меган же кормит грудью малыша Арчи и практически ни на секунду с ним не расстается.

По словам источников, все семейство любит гулять в окрестностях Фрогмор-коттеджа, куда они переехали за месяц рождения первенца. Там у герцогини есть свой огород, студия йоги и многое другое.

В конце мая поместье было открыто для туристов — гости отметили, что там из-за близости аэропорта Хитроу очень шумно.