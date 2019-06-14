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Стало известно, каким будет третий сезон "Танці з зірками"

Стало известно, каким будет третий сезон "Танці з зірками"
09:54 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Продюсеры "Танців з зірками" интригуют невероятным кастингом звезд, а также новым судьей.

Совсем скоро на канале "1+1" стартует новый сезон популярного развлекательного проекта "Танці з зірками", который в прошлом году стал самым рейтинговым телевизионным продуктом осени на украинском телевидении.

Вскоре станут известны имена танцоров и их звездных партнеров. Кто из популярных артистов примет участие в шоу пока держится в строгом секрете. 

"В этом сезоне телезрителей ждет много сюрпризов. Мы прислушиваемся к их мнению, и каждый год приглашаем к участию самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, появления которых все давно ждут. С постановками нам будут помогать новые режиссеры, которые интегрируют в проект еще больше инноваций. У нас обновится судейская тройка, и вполне возможно, что одно из мест в ней займет признанный во всем мире танцор. Также вероятно, что один из наших хореографов выйдет на паркет в качестве участника", — рассказал руководитель Big Entertainment Shows 1+1 медиа Владимир Завадюк и добавил, что команда начала поиск талантливых и разножанровых танцоров в новый сезон.

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Напомним, в прошлом сезоне "Танців з зірками" в проекте участвовали 14 звездных пар. Каждое воскресенье зрители голосовали за своих фаворитов, которых они хотели видеть в финале. Победителями проекта стали комик Игорь Ласточкин вместе со своей партнершей, танцовщицей и хореографом Илоной Гвоздевой.

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